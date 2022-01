El actor francés Gaspard Ulliel, uno de los protagonistas de la próxima serie de Marvel, Moon Knight, murió este miércoles tras un accidente de esquí en los Alpes, según confirman medios estadounidenses.

Según consignó la revista Variety, el actor estaba esquiando en la región de Saboya cuando chocó con otro deportista en una intersección, sufriendo un traumatismo craneoencefálico grave.

“Víctima de un accidente de esquí, ha muerto Gaspard Ulliel”, indicó un corto comunicado enviado por el agente del intérprete a la agencia AFP.

Ulliel es conocido por participar en películas como Hannibal Rising, Saint Laurent, It’s Only The End Of The World, A Very Long Engagement, entre otras.

Recientemente había sido fichado por Marvel para participar en la esperada serie Moon Knight, donde también participan junto a Oscar Isaac y Ethan Hawke.

En la ficción, Ulliel sería Midnight Man, un personaje conocido en los cómics por robar grandes obras de arte y joyas puntualmente a la medianoche.

Reacciones:

Debido a la inesperada muerte de Ulliel, diferentes personalidades han reaccionado mediante sus redes sociales. Mientras algunos recordaron su trayectoria, otros entregaron sus condolencias tanto a amigos como familiares.

El actor, director y guionista, Xavier Dolan, quien fue productor en la película “No es más que el fin del mundo”, donde Ulliel fue protagonista, posteó en su Instagram una imagen acompañada del siguiente mensaje:

“Es inverosímil, insensato, y tan doloroso siquiera pensar en escribir estas palabras. Tu risa discreta, tus ojo atentos. tu cicatriz, tu talento, tus susurros, tu amabilidad. Todos los rasgos de tu persona, de hecho, surgieron de una dulzura deslumbrante. Todo tu ser ha transformado mi vida, una persona a la que amaba profundamente, y a la que siempre amaré. No puedo decir nada más, estoy agotado, aturdido por tu partida“.

El primer ministro de Francia, Jean Castex, dejó en un tweet sus palabras frente al deceso del actor:

“Gaspard Ulliel creció con el cine y el cine creció con él. Se amaban con locura. Es con gran pesar que ahora veremos sus interpretaciones más bellas y conoceremos este cierto aspecto. Estamos perdiendo a un gran actor francés”.

Gaspard Ulliel a grandi avec le cinéma et le cinéma a grandi avec lui. Ils s'aimaient éperdument.

C'est le cœur serré que nous reverrons désormais ses plus belles interprétations et croiserons ce certain regard.

Nous perdons un acteur français. pic.twitter.com/pAi7Do3FIU — Jean Castex (@JeanCASTEX) January 19, 2022

También la ex ministra de la Solidaridad y de la Salud de Francia, Roselyn Bachelot, escribió: “su sensibilidad y la intensidad de su actuación hicieron de Gaspard Ulliel un actor excepcional. El cine hoy pierde un talento inmenso”.

Concluyó indicando: “envío mis condolencias a sus seres queridos y mis pensamientos amorosos a todos los que lo lloran hoy”.

Sa sensibilité et l’intensité de son jeu faisaient de Gaspard Ulliel un acteur d’exception. Le cinéma perd aujourd’hui un immense talent.

J’adresse mes condoléances à ses proches et mes pensées affectueuses à tous ceux qui le pleurent aujourd’hui. pic.twitter.com/ro4VYhwY2B — Roselyne Bachelot (@R_Bachelot) January 19, 2022

La ex miembro del Senado francés, Caroline Cayeux, sostuvo: “Su carrera estuvo marcada por muchos papeles con los que, por su talento y sensibilidad, nos conmovió. Mis pensamientos para su familia y seres queridos”.

Talentueux, élégant, magistral dans son rôle d'Yves Saint-Laurent, bouleversant dans "Juste la fin du monde" de Xavier Dolan, l'acteur césarisé et mannequin français Gaspard Ulliel est décédé dans un accident de ski à seulement 37 ans. pic.twitter.com/kxSABBJ1GM — Caroline Cayeux (@carolinecayeux) January 19, 2022

El estudio Paramount, detalló a través de su cuenta oficial de Twitter: “Con tristeza nos enteramos de la desaparición de Gaspard Ulliel, un talentoso actor que fue notablemente recompensado por su papel en el largometraje Un largo domingo de noviazgo“.