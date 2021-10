Ayer jueves se informó del delicado estado de salud que está atravesando Raquel Argandoña, una situación que la ha mantenido en la Unidad de cuidados intensivos (UCI) desde el pasado lunes.

Patricia Maldonado conversó con BioBioChile para contar más en detalle qué fue lo ocurrido con Raquel y cuál es el estado actual de la famosa panelista.

Según contó “estuvo hace unas semanas, en España, y allí se sintió un poquito mal. Y son cosas que uno dice ‘bueno me dolió la guata, es porque comí algo’“.

Pero nuevamente, se volvió a sentir mal durante el fin de semana pasado “ella estuvo con Sergio el domingo, un gran amigo de nosotras, y a él le comentó que ‘ay tengo mucho dolor de estomago, me duele’ y él le dijo ‘tomate unas gotitas"”. Raquel se habría dejado estar hasta la noche del pasado lunes, según contó Maldonado.

Aquel día, Raquel había llamado a Paty para contarle que aún se sentía mal “parece que es un ataque al colon, vieja. Porque no puedo más del dolor”.

Maldonado le recomendó tomar un medicamento que ella también consumía por complicaciones similares y que si eso no le hacía efecto, era mejor que fuese a la clínica a que la revisasen.

Raquel estaba acompañada en ese momento por lo que contó Paty y como no pudo aguantar más el dolor, le hizo caso y acudió a la Clínica Alemana.

Allí estabilizaron a la animadora, le hicieron un scanner y le diagnosticaron una “obstrucción intestinal“.

“Yo quedé vuelta pal norte (sic), porque eso no es una cosa de que te vas a sacar una muela. Esto es una cosa delicada, muy delicada.”, comentó Paty.

“A Raquel la dejaron en observación y con mangueras, pero finalmente anoche optaron por operarla. No hubo caso, tenía, por lo que me informaron esta mañana, un absceso“, complementó.

“La operación fue éxito”

Esto, según Maldonado, habría ocasionado seguramente el problema. “Pero tengo entendido que la operación fue un éxito y yo estoy como loro en el alambre porque comprenderán que si me dice ‘voy al dentista’ no tengo problemas. Pero si me dice ‘me van a operar’, chupalla, es otra cosa.”, señaló.

Maldonado fue honesta y compartió que aún no la ha ido a ver desde que fue internada. “Creo que a su lado debe estar su hermana, familia y pareja”.

Pese a esto, dice estar bien informada sobre el estado de salud de Raquel. “La iré a ver cuando ella se sienta un poquito mejor, porque es una lata también que vaya gente a verte, y tu estés como las reverendas pelotas (sic).”, explicó.

“En vez de ayudar, es como ‘ah que lata’ y la pregunta del millón ‘¿Cómo te sientes?‘”, continuó.

“Yo sé que la vieja es un dinosaurio igual que yo, somos las últimas dinosaurios que tuvo la televisión. Yo creo que a nosotras un asteroide común y corriente no nos va a aniquilar. Van a tener que ser varios asteroides. Por lo tanto, la vieja dinosaurio va a seguir luchando y no me cabe duda de que va a salir de esta“, aseguró Maldonado.