Hace algunas horas se conoció la noticia del deceso del actor Willie Garson a los 57 años, luego de un extenso periodo de lucha contra el cáncer. Esto ha motivado una serie de reacciones de parte de otros actores estadounidenses.

Uno de ellos es Matt Bomer, quien a través de su cuenta de Instagram dedicó un extenso mensaje en memoria de su colega y amigo.

“El año pasado, me enseñó mucho sobre el coraje, la resiliencia y el amor. Todavía no me cabe en la cabeza vivir en un mundo sin ti, donde no puedo llamarte cuando necesito reírme o inspirarme. Lo último que hiciste cuando nos despedimos fue bajarte la máscara (odio el covid), sonreír y guiñarme un ojo”, expuso.

“Sé que ese no era un reflejo del dolor que estabas atravesando, pero era un indicativo de todo lo que eras y eres para mí: alguien que me levantó, que me hizo mejor y que siempre, siempre me hizo sonreír. Esto también me recordó lo fuerte que es nuestra familia de cuello blanco. Todos estábamos allí para Willie y él para nosotros. Te querré por siempre Willie Garson”, agregó.

Su hijo Nathen Garson también escribió un extenso mensaje para despedir a su padre en redes sociales.

“Te quiero mucho papá. Descansa en paz, estoy muy contento de que hayas podido compartir todas tus aventuras conmigo y hayas podido lograr tanto. Estoy muy orgulloso de ti. Siempre te amaré, pero creo que es hora de que emprendas tu propia aventura”.

“Siempre estarás conmigo. Te amo más de lo que jamás sabrás y me alegro de que puedas estar en paz ahora. Siempre fuiste la persona más dura, divertida e inteligente que haya conocido. Me alegra que me hayas compartido que eres amor. Nunca lo olvidaré ni lo perderé”, añadió.

A las muestras de cariño se unió la actriz Cynthia Nixon, quien destacó la faceta de comediante que tuvo Garson, tanto dentro como fuera del set.

“Estoy profundamente triste, hemos perdido a Willie Garson. Todos lo amábamos y adoramos trabajar con él. Era infinitamente divertido en la pantalla y en la vida real. Fue una fuente de luz, amistad y tradición del mundo del espectáculo. Siempre fue un profesional consumado”, escribió.

Por su parte, Julie Bowen recordó una divertida anécdota para despedir al actor.

“Willie vino a mi boda a regañadientes. ‘¿Quién se casa el fin de semana de los Emmy?’. Amaba a este hombre”, indicó.

A continuación te dejamos otras reacciones:

Gracias por ser también nuestro mejor amigo. Nueva York no será lo mismo sin ti, Willie Garson. pic.twitter.com/4G23R5eCRV — HBO Latinoamérica (@HBOLAT) September 22, 2021

Uno nunca debería perder a su mejor amigo🥺💔

Te vamos a extrañar Willie Garson. pic.twitter.com/1BHlHtVdM5 — TNT™ América Latina (@TNTLA) September 22, 2021

There are no words. I love you dear brother. We are fewer pic.twitter.com/Q4Sblb7Nqw — TitusWelliver (@welliver_titus) September 21, 2021

I’m heartbroken to hear of Willie Garson’s passing. He was always the funniest person in the room. And the kindest. He was sharp, creative and so enthusiastic. He is gone far too soon. I’m sending all my love to Nathen. 💛 pic.twitter.com/Jfc4MiOvvA — Bridget Regan (@BridgetRegan) September 22, 2021