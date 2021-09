Anya Taylor Joy, la protagonista de Gambito de Dama se convirtió en una las mejores vestidas de la alfombra roja de los premios Emmy 2021.

La intérprete optó nuevamente por un diseño de Dior en tono amarillo, que dejaba al descubierta por completo su espalda. La parte baja, en tanto, mostraba una amplia e impactante falda.

El look de la actriz fue diseñado por el estilista Law Roach, que acompañó el traje con un peinado alto y un maquillaje sencillo.

La artista está nominada como Mejor Actriz en una Miniserie o Serie Limitada. Ella competirá con Michaela Cera por May Destroy You; Cyntia Erivo por Aretha; Elizabeth Olsen por Wandavision y Kate Winslet por Mare of Eastown.