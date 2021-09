Este fin de semana, el vocalista Liam Gallagher fue víctima de un caída desde un helicóptero tras presentarse en el festival Isle Weight, en Reino Unido.

El hecho fue comentado por el propio ex Oasis mediante redes sociales, donde compartió una fotografía en la que se ven algunas de las heridas que le causó el accidente.

“Mira esto, anoche me caí del helicóptero”, escribió Liam en una postal donde muestra un largo parche en la nariz y diversos rasguños.

“¿Quién dijo que Rock and Roll está muerto? Keith Moon come tu piel de tambor”, agregó el músico inglés a modo de broma.

La publicación rápidamente se viralizó en redes sociales, causando preocupación entre los seguidores de Liam y de la desaparecida banda de britpop.

Tras decenas de mensajes y consultas por su estado de salud, el vocalista reapareció en sus cuentas oficiales compartiendo la imagen de una cerveza.

“Lo que no te mata te vuelve fuerte”, señaló Liam, quien luego aseguró que su autorretrato herido será la portada de su próximo disco.

So check this out I fell out the helicopter last night you couldn’t rite it all good who said RnR is dead Keith moon eat your drum skin out C’mon you know LG x pic.twitter.com/MSVR1C6EXk

— Liam Gallagher (@liamgallagher) September 18, 2021