La actriz y cantante Zendaya de 25 años, confesó que ha estado asistiendo a terapia y ha sido un proceso muy favorable y sanador para ella.

La joven que por estos días enternece al mundo por su romance con Tom Holland, luego de compartir pantalla en la última adaptación de Spiderman, conversó con revista Vogue y se abrió con respecto a su salud mental.

“Sí, por supuesto que voy a terapia”, respondió la actriz cuando le preguntaron sobre el tema. “Quiero decir, si alguien puede poseer los medios económicos para ir a terapia, le recomendaría que lo hiciera. Creo que es algo hermoso”, agregó.

“Sabes, no hay nada de malo en trabajar en ti mismo y lidiar con esas cosas con alguien que pueda ayudarte, alguien que pueda hablar contigo, que no sea tu mamá o lo que sea. Que no tenga prejuicios”, expresó.

Actualmente, Zendaya se prepara para el estreno de Spiderman: No Way Home y para la segunda temporada de la serie Euphoria a través de HBO.

Asimismo, enfatizó en cómo la pandemia la ha hecho cambiar sobre la perspectiva de algunas cosas y situaciones de la vida, como que el trabajo es importante. “La esperanza es tener una carrera en la que puedas estar en una posición, financieramente, para hacer las cosas que quieres hacer porque disfrutas el trabajo y no tienes que preocuparte por las otras cosas”, sostuvo.

Sobre su ansiedad, anteriormente en conversación con InStyle, señaló que está muy relacionada con la presión que ella ejerce sobre sí misma. “Creo que mucho de eso se debe a la presión que me pongo, querer hacer mi mejor esfuerzo y no cometer un error. Definitivamente aún no lo tengo bajo control”, manifestó.

Además de los proyectos antes mencionados, Zendaya es parte del elenco de la nueva adaptación de la novela del mismo nombre Dune, donde comparte elenco con Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Stellan Skarsgård, Charlotte Rampling, Oscar Isaac, Jason Momoa, entre otros. Este filme será estrenado en octubre próximo.