Sin lugar a dudas, una de las series de comedia que pasará a la historia como la más exitosa y recordada por los fans es “Friends”, la sitcom creada por los guionistas Marta Kauffman y David Crane.

Desde su estreno en 1994, el programa se ha mantenido hasta la fecha como uno de los favoritos del público de todas las edades, quienes siguen las aventuras del grupo de seis amigos integrado por ‘Ross’ (David Schwimmer), ‘Rachel’ (Jennifer Aniston), ‘Chandler’ (Matthew Perry), ‘Phoebe’ (Lisa Kudrow), ‘Joey’ (Matt LeBlanc) y ‘Monica’ (Courteney Cox).

Precisamente, esta última fue una de las más queridas del elenco por sus divertidas manías, gran corazón y la romántica -e inesperada- relación que construyó con su compañero, Chandler.

Pero, pese a que este personaje le dio la más grandes satisfacciones en el ámbito laboral, fue otro “papel” el que llenó por completo su mundo personal: su rol de madre, el que logró concretar de la mano de un famoso compañero de elenco.

Amor en el set

Todo comenzó en 1996, cuando la estrella de “Friends” estaba en el apogeo de su carrera. Dicho año Cox aceptó un papel en la que se convertiría en una de las películas de terror adolescente más reconocidas de todos los tiempos, “Scream”.

En ese entonces, la intérprete apostó por el papel de ‘Gale Weathers’, una ambiciosa reportera que tendría un papel fundamental en varias entregas de la saga.

Precisamente, en la ficción la periodista se enamora de ‘Dewey Riley’, un ayudante de policía novato interpretado por el actor David Arquette.

Como pasa en muchas ocasiones, la pasión de Cox y Arquette en pantalla se traspasó a la vida real. Tres años después de conocerse en las grabaciones, la pareja dio el sí en el altar y comenzaron un matrimonio que duraría por varios años.

Del amor al desamor

El 13 de junio de 2004 la pareja vivió uno de los días más importantes de su vida al recibir a Coco Riley Arquette, su primera hija, y quien vendría a completar la familia que ambos ansiaban tener desde que oficializaron su enlace.

Durante muchos años, la pareja de actores disfrutó grandes momentos familiares y disfrutaron a Coco pese a lo apretada de sus agendas.

Así lo graficaron los tabloides de la época, que usualmente seguían los pasos del matrimonio.

Pese a que Courteney y David llevaban una de las relaciones más sólidas de Hollywood, el 13 de octubre de 2010 anunciaron su separación tras 11 años de matrimonio. Dos años después, en junio de 2012, Arquette solicitó el divorcio.

En medio de los rumores sobre el término de la relación, el propio David reconoció que había sido infiel a su esposa, por lo que los medios asumieron este hecho como la razón principal del quiebre.

Si bien la expareja vivió momentos dolorosos tras el divorcio, ambos lograron rehacer sus vidas.

En 2013, la actriz conoció al guitarrista de la banda de rock Snow Patrol, el irlandés Johnny McDaid, con quien ha permanecido por años. Por su parte, en 2015 Arquette se casó con la corresponsal del programa de espectáculos Entertainment Tonight, Christina McLarty, con quien tuvo a sus hijos menores Charlie y Augustus.

Coco y Courteney

Si bien Courteney y David dejaron de ser pareja, hasta el día de hoy tienen una relación amigable y dan todo por el todo por su hija, con quien tienen una gran cercanía.

Sin ir más lejos, la propia actriz suele dar cuenta de la estrecha relación que tiene con su única hija, con quien pasan bastante tiempo juntas y disfrutan pasatiempos.

Por medio de sus redes sociales Cox ha dedicado sentidos mensajes a su hija, resaltando sus cualidades. Eres una persona “fuerte, sensible, creativa, amorosa, sentimental, hermosa, talentosa y sabia”, señaló en un post por su cumpleaños número 17, celebrado hace un par de semanas.

“Eres un gran regalo para mí y has traído tanta alegría y amor a mi vida. Qué alma única eres. Una chica tan cariñosa, amable, luchadora, sensible, hilarante, talentosa, ‘tontorrona’, de espíritu libre y hermosa. Eres mi ancla y mi maestra. Te amo”, señaló en otra de sus publicaciones.

Además, en el último tiempo ambas se han vuelto famosas en redes sociales como Instagram y Tik Tok, donde hacen divertidas rondas de preguntas y respuestas y se atreven a realizar los últimos desafíos virales.

La gran pasión de Coco

Desde pequeña, la joven se codeó con la creme de la creme de Hollywood, incluyendo la mejor amiga de su madre, Jennifer Aniston, quien además es su madrina.

Precisamente, el hecho de vivir inmersa en el mundo del espectáculo caló profundo en la pequeña Coco, quien desde una temprana edad se interesó por la música.

Así lo ha demostrado ampliamente su madre en diversos videos compartidos en Instagram, donde se ve absolutamente embelesada con el gran talento de su retoña.

Tanto es el encanto que han desatado en redes sociales con sus duetos, en las que Coco hipnotiza con su voz y Courtney muestra destreza en el piano, que incluso participaron por videollamada del popular programa The Ellen DeGeneres Show, donde interpretaron su música en vivo.

En este contexto, su padre David habló sobre Coco en una reciente entrevista con el medio Entertainment Tonight. “Es una cantante increíble y le encanta actuar”, dijo, agregando que con su exesposa “Nos hemos asegurado de no hacer nada profesional y simplemente… dejarla ser una niña”.

Pese a ello, la joven al parecer tiene serias intenciones de dedicarse al espectáculo: “Se está volviendo más serio ahora y las actuaciones incluso se están volviendo más, ya sabes, pulidas. Así que es emocionante verlo. Mientras ella haga algo que ama, eso es todo lo que queremos”, finalizó.

Coco en la actualidad

Junto con seguir practicando en torno al canto y la actuación, en la actualidad Coco disfruta de su vida adolescente.

La joven asiste a la secundaria Private Elite School de Los Ángeles, California, donde está próxima a titularse.

Además, en su tiempo libre se dedica a expresar su individualidad a través del vestuario y sus distintos looks, los cuales muestra en plataformas como Instagram.

De hecho, su madre Courteney defendió el estilo de su hija entrevista con el programa The Drew Barrymore Show. “La gente dirá, ‘¿Por qué dejas que Coco use tanto maquillaje?’ Ella ha estado usando maquillaje desde siempre, esa es una autoexpresión para ella“.

Agregó que “Le encanta disfrazarse. Se tiñe el cabello… era morado hace una semana, creo que ahora es rubio por debajo antes de ser azul”, indicó, según lo consignado por la revista People.

“Creo que tenemos que dejarlos ser ellos mismos con límites, por supuesto. No soy buena con los límites. Tengo que mejorar en eso”, dijo la actriz, aunque aseguró que su hija la ama tal cual como es. “Ella me dice ‘Eres una gran mamá, simplemente no cambies. Sabes que no me gusta el cambio’. Entonces, si digo que voy a ser más estricta, el miedo entra directamente”.

Cabe señalar, que de momento Coco disfruta su vida junto a sus hermanos, cercanos y amigos, siempre manteniéndose cerca de su madre, con quien sin duda seguirá compartiendo momentos únicos y entreteniendo en privacidad pero también para deleite de sus seguidores digitales.