“Si bien están cerradas las fronteras, existen criterios para que los chilenos y los residentes en Chile puedan salir y para que también personas puedan ingresar al país”. Con esas palabras, la subsecretaria de Prevención del Delito Kathy Martorell explicó este lunes el arribo del actor hispano-alemán Arón Piper a Chile.

La llegada del joven de 24 años al aeropuerto de Santiago había ocurrido días antes, el 16 de junio, y su círculo había mantenido el secreto bien guardado.

En medio de la pandemia de covid-19, con el inminente aumento de casos de variante Delta del virus, y con las fronteras cerradas, su arribo generó suspicacias y dudas sobre la forma en que logró ingresar.

Y a pesar de que Martorell ya entregó una explicación frente a la prensa, BioBioChile pudo confirmar más antecedentes: el intérprete ingresó a Chile como alemán y con un salvoconducto consular.

Salvoconducto

Según pudo conocer este medio, Piper solicitó un salvoconducto consular en el Consulado chileno en Madrid para poder viajar a Chile. Para el ingreso, especificaron, el intérprete utilizó su nacionalidad alemana.

La solicitud fue visada por el Ministerio de Relaciones Exteriores luego de un informe favorable de la Subsecretaría de Cultura.

Martorell había detallado que en la autorización se establece que la actividad “es esencial para el desarrollo de la industria nacional y la difusión de la imagen de Chile”.

Ese salvoconducto consular, según pudo conocer BioBioChile, está regulado en el Reglamento Consular que señala que podrá entregarse en “casos calificados y de justificada excepción” a extranjeros y “para el solo efecto de ingresar a Chile”.

Cierre de fronteras

El cierre de fronteras para evitar la propagación del covid-19 comenzó en marzo de 2020 y el decreto que lo determina ha sido modificado en varias oportunidades para aplazar la fecha de término.

En él se determina que ni chilenos ni extranjeros residentes en Chile se ven afectos a la medida, si es que quieren ingresar al país.

Tampoco se ven afectadas las cargas ni los trabajadores asociados; quienes ingresen por tránsito; extranjeros tripulantes de las naves o aeronaves; padres o hijos extranjeros de un chileno o residente; personal enviado por otros Estados para prestar ayuda humanitaria en Chile; extranjeros con vínculo matrimonial/civil con chileno o extranjero residente; y portadores de pasaportes diplomáticos u oficiales.

Asimismo, el decreto establece que no estarán afectos a la norma los portadores del salvoconducto que Arón Piper consiguió en el Consulado de Madrid.

En Chile

Tras su llegada, el actor realizó una cuarentena preventiva de 10 días en el hotel NOI de Vitacura, tras lo cual viajó al sur del país para llegar a la comuna de Pucón, en la región de La Araucanía.

Fue en medio de ese viaje que comenzaron a viralizarse las fotos que, más tarde, confirmaron su arribo al territorio nacional para sumarse a la primera trilogía de películas que está realizando Amazon Studio.

Una de las fanáticas que logró una fotografía con el intérprete fue Javiera Poblete (20), quien había dicho a BioBioChile que se encontró a Piper “en la plaza”.

La joven contó que este sábado se encontraba junto a su cuñada en Pucón, estacionada en las cercanías del lago Villarrica y a unas cuadras de un hotel de la zona, cuando vio a un grupo de personas.

“Fue algo casual, porque no sabía que ya estaba en Pucón y me lo encontré en la plaza”, dijo, agregando que “él nos dejó tomarnos una foto y luego se fue (…) Fue súper rápido, nos saludó no más y le preguntamos si podíamos tomarnos una foto y nos dijo que sí”,

Poblete dijo, además, que junto a él había “dos personas”, aunque no alcanzó a identificarlas.

No obstante, tal como ha quedado registro en imágenes virales, el actor ha vivido momentos tensos en el sur del país.

En un video publicado en redes sociales, se ve a un grupo de jóvenes siguiendo al artista para sacarse fotos con él, pese a que Piper les decía “no puedo”.

“Chicos, no puedo, es que no puedo”, señaló al actor en el registro subido a Twitter, mientras una mujer le dice al intérprete “chicos, por esta people que está aquí ustedes son famosos igual poh (sic), corren todo el rato para perseguirlos a ustedes, sean buena onda”.