La Subsecretaría de Prevención del Delito Katherine Martorell explicó cómo el actor de la serie Elite Arón Piper, pudo entrar a Chile, a pesar de que las fronteras del país se encuentran cerradas producto de la pandemia de coronavirus.

Recordemos que la estrella de Netflix llegó a mediados de junio para sumarse a la primera trilogía de películas que está realizando Amazon Studio, en el sur de Chile.

“Lo primero, es recordar que si bien están cerradas las fronteras, existen criterios para que los chilenos y los residentes en Chile puedan salir y para que también personas puedan ingresar al país”, comenzó.

“Son criterios bastante acotados, y dentro de esos, está el desarrollo del país o aquellas medidas que afectan la industria nacional de ciertas artes y que son importantes para el país”, agregó.

Según explicó Martorell, Piper ingresó “con una autorización solicitada por el Ministerio de Cultura, que establece que es esencial para el desarrollo de la industria nacional y la difusión de la imagen de Chile”.

“Frente a esto, el Ministerio de Relaciones Exteriores genera la autorización”, puntualizó.

El intérprete es parte de la trilogía Sayen, dirigida por el director Alexander Witt y producida por el equipo Pablo y Juan de Dios Larraín y Rocío Jadue de Fábula.

PCR negativo

El español pisó tierra nacional el 16 de junio y tal como indica la normativa, se realizó un examen PCR en el mismo aeropuerto y traía otro con resultado negativo realizado 72 horas antes.

El actor pasó 10 días en un hotel de tránsito, específicamente en el hotel Noi, tras lo cual “pudo viajar con el Permiso Único Colectivo a la Región de la Araucanía para realizar esta labor que ha definido como importante el Ministerio de Cultura para el desarrollo de la industria nacional”.

La visita de Piper ha causado un gran revuelo en el país, y no sólo por la gran expectación que generó entre sus fans, sino porque también se le vio caminando en la calle sin mascarilla, lo que es una violación a las medidas sanitarias actuales.

Protocolo para ingreso al país

Recordemos que tras la llegada de la variante Delta al país, el protocolo para el ingreso a Chile se endureció.

Además de exigirse un Test PCR negativo tomado 72 horas antes de embarcar, los viajeros también deben presentar un Pasaporte Sanitario Internacional (www.c19.cl); completar el formulario de seguimiento por 14 días tras el arribo al país (lo recibirá vía correo electrónico) y un test PCR para salida del hotel de tránsito (tomado en el aeropuerto).

Asimismo, según el portal del Gobierno, podrán ingresar los “extranjeros no residentes que NO hayan estado durante los últimos 14 días en países con transmisión comunitaria de SARS-CoV-2 y/o países que no hayan presentado casos producidos por variantes de preocupación (variants of concem) del virus, según se determine por la Organización Mundial de la Salud”.

Entre los países con transmisión comunitaria se encuentran España, México y Estados Unidos, entre otros.