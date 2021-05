La duquesa de Cambridge y esposa del príncipe William, Kate Middleton, apareció este lunes realizando un evidente guiño a su suegra, la fallecida princesa Diana de Gales, en medio de la polémica por las revelaciones de engaño en la entrevista que concedió a la BBC en 1995.

Middleton junto a William, hermano del príncipe Harry, llegaron hasta The Turning Point, un centro social en North Lanarkshire, Escocia, para una visita oficial, ocasión en que la mujer lució un traje de dos piezas color azul klein, mismo que Lady Di usó en 1992 en una visita a Nottingham.

La vestimenta, publicó La Vanguardia, corresponde a una falda de pliegues de Hope Fashion, con zapatos Gianvitto Rossi y una pequeña cartera Metier London.

El blazer, de la misma tonalidad, es de Zara y se podía adquirir en la tienda por casi 50 euros (poco menos de 45 mil pesos chilenos), aunque se agotó rápidamente tras la aparición de la duquesa.

Dos fotografías dan cuenta del parecido entre ambas miembros de la Familia Real británica:

El engaño a Lady Di

En estas horas, los hijos de la princesa Diana viven difíciles momentos luego que se revelaran los engaños en que incurrió el periodista Martin Bashir de la cadena británica BBC para conseguir la denominada “entrevista del siglo”.

En la conversación emitida en el programa Panorama y vista por más de 20 millones de británicos, la exesposa del príncipe Carlos, primero en la línea de sucesión al trono de la reina Isabel II, se sinceró sobre la ruptura de su relación, habló del amorío de Carlos con Camilla Parker Bowles y aceptó haber sido infiel durante su matrimonio.

Fue el hermano de Lady Di, el conde Charles Spencer, quien acusó a Bashir de haber falsificado documentos para convencer a su hermana. Incluso, en el documental The Diana Interview: The Truth Behind the Scandal, señaló que el comunicador le advirtió a la princesa que las fuerzas de seguridad estaban planeando asesinarla con documentos bancarios falsos que evidenciarían que le pagaban a dos personas para espiarla.

Tras la renuncia de Bashir a la BBC -donde era editor de religión-, se conoció un informe independiente en que se afirma que el periodista utilizó métodos “engañosos” y la cadena ofreció disculpas.

Harry, esposo de la duquesa de Sussex Meghan Markle, reaccionó manifestando en un comunicado que “la reacción en cadena de una cultura de explotación y comportamiento inmoral” llevaron a su madre a la muerte, ocurrida en 1997 en un accidente de tránsito en París, Francia, mientras era seguida por paparazzis.

William, en tanto, sostuvo en un video que “empleados de la BBC mintieron y usaron documentos falsos para conseguir la entrevista con mi madre, hicieron escabrosas y falsas afirmaciones sobre mi familia, que alimentaron sus miedos y la paranoia”.