La cantante Lady Gaga (35) fue parte del primer episodio del programa de Oprah Winfrey y el Príncipe Harry a través de la plataforma Apple TV+.

En dicho episodio, la artista hizo grandes revelaciones sobre su vida, hechos que había decidido mantener en secreto.

Uno de ellos, fue sobre el abuso sexual que sufrió a los 19 años a manos de un productor musical de la época. Si bien este hecho era conocido, la cantante explicó que de esa violación ella resultó embarazada.

“Tenía 19 años y estaba trabajando en el negocio, y un productor me dijo: ‘Quítate la ropa’, y dije que no y me fui. Me dijeron que iban a quemar toda mi música. Y no se detuvieron. No dejaron de preguntarme, y me quedé paralizada. Ni siquiera me acuerdo”, relató en el espacio.

Gaga siempre ha sido muy abierta al hablar sobre su abuso sexual, aunque en dicha instancia explicó que decidió no compartir nunca el nombre del productor porque no quiere volver a enfrentarse a él.

Lady Gaga también contó su sorpresa al ir al hospital meses después por sentir un gran dolor en su cuerpo y que en vez de traer a un médico convencional, trajeron a un psiquiatra para poder conversar.

“Primero sentí mucho dolor, luego me paralicé”, explicó Gaga. “Estuve enferma durante semanas y semanas y semanas y semanas después, y me di cuenta de que era el mismo dolor que sentí cuando la persona que me violó me dejó embarazada en una esquina. En la casa de mis padres porque estaba vomitando y enferma. Porque me habían abusado. Estuve encerrada en un estudio durante meses”, agregó la intérprete.

La también actriz dio a conocer que el dolor la llevó a un “brote psicótico” que todavía estaba atravesando cuando ganó su Óscar en 2019 por A Star is Born.

“La forma en que me siento cuando siento dolor es como me sentí después de ser violada. Me han hecho tantas resonancias magnéticas y exploraciones en las que no encuentran nada. Pero tu cuerpo recuerda“, indicó.

Para Gaga, hablar del tema tampoco fue de gran ayuda, ya que el dolor nunca se iba. “Todo cambió lentamente y debí aprender nuevas formas de escaparme del dolor”, concluyó.

Actualmente, Lady Gaga está experimentando su faceta actoral y está a la espera de estrenar su nueva película House of Gucci, dirigida por Ridley Scott (Gladiador), en la cual comparte pantalla con el actor Adam Driver.

La adaptación cinematográfica cuenta la historia del asesinato de Maurizio Gucci, el heredero de la firma textil, originando uno de los episodios judiciales más mediáticos de la industria de la moda. En la cinta, Gaga interpreta a Patrizia Reggiani, la primera mujer de Maurizio y la condenada como autora intelectual del asesinato del heredero, a manos de un sicario contratado por ella.