Con un emotivo homenaje al personal sanitario que lucha contra la covid-19 se desarrolló este martes la premiación de los Brit Awards.

La ceremonia, que tuvo lugar en el estadio londinense O2 Arena con la presencia de 4.000 personas sin mascarillas y con tests negativos al coronavirus, estuvo totalmente dominada por las mujeres.

Una de las artistas que hicieron historia en el evento fue el trío de Little Mix, quienes se llevaron el galardón a mejor grupo británico.

De esta manera, la agrupación se convirtió en la primera formación femenina en ganar este premio en la historia de los Brit Awards.

La banda, conformada por Jade Thirlwall, Leigh-Anne Pinnock y Perrie Edwards, subió al escenario para agradecer el galardón con emotivas palabras.

“No es fácil ser mujer en la industria del pop del Reino Unido. Hemos visto el dominio masculino blanco, la misoginia, el sexismo y la falta de diversidad”, señaló Leigh-Anne Pinnock.

“Estamos orgullosas de cómo nos hemos mantenido unidos, nos hemos mantenido firmes, nos hemos rodeado de mujeres fuertes y ahora estamos usando nuestras voces más que nunca”, añadió.

Por su parte, Jade Thirlwall complementó: “el hecho de que una banda de chicas nunca haya ganado este premio realmente dice mucho. Así que este premio no es solo para nosotras, es para las Spice Girls, Sugababes, All Saints, Girls Aloud, todas las increíbles bandas femeninas, ¡esta es para ti!“.

"We want to start by thanking our incredible fans, of course Jesy, and our amazing team." @LittleMix pick up the British Group Award and there isn't a dry eye left on the planet #BRITs

Watch now: https://t.co/WrmvtU4IhK pic.twitter.com/Yz9vrQzisP

— BRIT Awards (@BRITs) May 11, 2021