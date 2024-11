Las ventas de perfumes por internet se han popularizado, pero con ello surge la dificultad de distinguir entre perfumes originales y falsos, en caso de tener el mismo envase. En este contexto, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) ha alertado sobre reclamos de usuarios al adquirir estos productos en tiendas online, donde se incluyen "testers" que no siempre corresponden al producto final, y las páginas niegan la garantía al abrirlos. Por ello, el Sernac ha oficiado a varias tiendas por negar la garantía, además de solicitar explicaciones a proveedores sobre la calidad y originalidad de los productos luego de reclamos por "productos piratas" . Recomiendan verificar la formalidad del comercio, revisar referencias, optar por marcas reconocidas, exigir testers o muestras, elegir tamaños pequeños para probar y verificar las condiciones de compra.

Las ventas de perfumes por internet se han vuelto cada vez más cotidianas, a pesar de que puede sonar contraproducente la venta de artículos que, de por sí, su mayor atractivo son las sensaciones que causan al momento de usarlos en la piel.

Por ello, es que resulta aún más difícil, en este tipo de contextos, diferenciar cuándo un envase contiene perfume original y cuándo el contenido es falso, a pesar de tener el mismo frasco que uno de “marca”.

Esto es uno de los aspectos que advirtió el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), quien detalló algunos de los reclamos hechos por usuarios al momento de comprar este tipo de productos en tiendas online y marketplaces.

Compras de perfumes por internet en la mira del Sernac

Por una parte, el Sernac señala que en varias de estas tiendas se incluye el conocido como “tester”, el cual las personas usan para conocer de antemano una fragancia sin comprar la botella completa.

“Sin embargo, hay situaciones en las que, a pesar del tester, los consumidores descubren que un perfume habitual no tiene esa característica, algo que solo se nota una vez abierto el producto”, advirtieron.

Para estos casos, las empresas “suelen rechazar cambios o devoluciones, argumentando que el producto fue abierto. No obstante, para el Sernac, esta no es una razón válida para negar el derecho a garantía”, sostienen en un comunicado.

En este sentido, el ente fiscalizador ofició a nueve tiendas, marketplaces y perfumerías “con mayor cantidad de reclamos -sin dar nombres-, ya que estas habrían estado negando la garantía ante cuestionamientos sobre la calidad de los productos”.

Otras quejas también apuntan directamente a la comercialización de productos “piratas”, donde algunas tiendas niegan venderlos y otras directamente devuelven el dinero.

Por ello, también oficiaron a diversos proveedores, para que expliquen cómo abordan problemas de calidad y los procedimientos para asegurar la originalidad de los perfumes.

Recomendaciones para comprar perfumes por internet

Desde el Sernac recalcan que al momento de comprar perfumes, los consumidores tienen derecho a retracto, con el cual se puede devolver dentro de los 10 primeros días, siempre que esté cerrado.

Además, está el derecho a garantía, donde “puedes solicitar cambio o devolución si el producto no tiene la calidad habitual, está dañado o no tiene el contenido informado. El proveedor no puede rechazar la garantía argumentando que el producto está abierto”.

En lo que va del año, el Servicio ha recibido cerca de 100 reclamos relacionados con estos productos.

Como consejo, entregan los siguientes puntos para poner el ojo al momento de adquirir un perfume: