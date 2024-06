El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) informó que inició una serie de acciones de fiscalización dirigidas a las Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales que administran los clubes deportivos Azul Azul, Cruzados y Blanco y Negro.

Lo anterior, explicó, “con el objetivo de indagar en las cláusulas y el contenido de los contratos de adhesión de abonados de fútbol con sus hinchas”.

Eso, a propósito de una serie de reclamos que ha recibido por incumplimientos.

“De hecho, de los 1.306 reclamos relacionados a temáticas de fútbol entre 2023 y junio de 2024, un 32.77% se relaciona a la temática de abonos que ofrecen los clubes”, agregó.

Es un tipo de contrato de adhesión de pago que da ciertas garantías y prestaciones a hinchas para poder relacionarse con actividades deportivas de los clubes a los que adhieren: descuentos, derechos a asientos en estadios, preferencias de compra, entre otros.

Estos tipos de abonos tienen además categorías de beneficios y cuyos costos varían dependiendo además del club de fútbol al cual se adhiere.

En ese sentido, Sernac da tratamiento a las Sociedades Anónimas que están tras estos contratos como “proveedores”, al igual que un retail, una marca de ropa o una farmacia, por lo que los “hinchas” (consumidores) pueden reclamar frente a incumplimientos en el organismo fiscalizador.

Es así, que el Servicio decidió indagar más sobre estos abonos, principalmente debido a las alertas y reclamos que han ingresado diversos consumidores.

“La principal queja que manifiestan, está relacionada con las prestaciones asociadas al contrato”, mencionó el Sernac.

Reclamos

-Por ejemplo, un hincha de la Universidad de Chile, alega que “soy abonado junto a mi padre (…) El día de hoy me metí en la página web para canjear la entrada y no pude. Me señalan que ya no quedan más entradas, lo que significa que vendieron mi entrada, pese haberla pagado por un año y además significa que recibieron el dinero por la entrada dos veces”.

Agregando que “ya es molesto tener que canjear algo que compras por el año, pero, ya vender mi entrada es derechamente un robo. Esto colmó mi paciencia, el trato a los abonados es realmente vergonzoso, no hay nadie a quien llamar, no te contestan los correos, no hay ninguna facilidad de ningún tipo”.

-Otro hincha, esta vez de Colo Colo, plantea que “el año 2023 era abonado como Hincha fiel a Colo Colo y se suspendieron varios partidos por problemas con la barra. Este año 2024 se me informó por correo que tendría entradas compensatorias para varios partidos de local, he tratado de hacer uso de ese beneficio (…) nunca recibí respuesta”.

-Por otro lado, una hincha de la Universidad Católica reclamó que “Cruzados SADP vendió abonos para partidos a jugarse en Estadio Santa Laura, sin embargo, varios de ellos se han realizado en recinto y ciudad distinta, siendo el último de ellos ante Huachipato en Rancagua (…) ingreso este reclamo para que se me dé solución debido al incumplimiento de los términos y referencias en relación con el partido frente a Huachipato, por no realizarse en el lugar establecido al momento de la compra”.

*FUENTE: Sernac.