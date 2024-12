System of a Down provocó caos entre sus fanáticos chilenos al anunciar su regreso después de casi una década, con problemas técnicos en la preventa de entradas a través de Livetickets. El Sernac intervino enviando un oficio a la ticketera y a la productora Lotus para exigir explicaciones y soluciones, luego de recibir numerosos reclamos por largas esperas, fallos en el sistema y reinicios injustificados. Ante la situación, Lotus reprogramó la preventa para el 18 de diciembre en Puntoticket.cl, mientras Sernac anunció que seguirá de cerca el proceso y exigió transparencia para garantizar los derechos de los consumidores.

El esperado regreso de System of a Down a Chile, luego de casi una década de ausencia, se convirtió en un caos para los fanáticos por los problemas en la preventa de entradas. El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) anunció un oficio dirigido a la ticketera Livetickets y a la productora Lotus, con el fin de aclarar las fallas y exigir medidas correctivas.

La preventa, programada para el 17 de diciembre de 2024 a través de la plataforma Livetickets, presentó problemas técnicos que frustraron a miles de seguidores. Largas esperas de hasta 4 horas, caídas del sistema y reinicios arbitrarios de la fila virtual impidieron que muchas personas pudieran adquirir sus boletos.

“Plataforma inoperante para la venta de entradas a System of a Down, sitio colapsado y después de más de 2 horas de espera eliminan el evento como si nunca hubiera existido”, señaló uno de los reclamos ingresados al Sernac.

Otro consumidor denunció: “Página colapsada, no permitió comprar la entrada. Arbitrariamente reiniciaba la fila virtual. Tiempo excesivo de más de 4 horas de espera. Además, sin comunicación previa bajan el evento, por lo tanto, podría considerarse publicidad engañosa con el concierto de System of a Down”.

Sernac confirmó que recibió múltiples reclamos de usuarios afectados por las fallas en el proceso de venta. Los consumidores también manifestaron su malestar en redes sociales, denunciando la ineficiencia de la plataforma y exigiendo soluciones a las empresas involucradas.

Cambios en venta de entradas

Ante la situación, la productora Lotus anunció cambios inmediatos en la venta de entradas. “Debido a la intermitencia y problemas técnicos en el sistema de compra de Livetickets, la venta de entradas para System of a Down se detiene y no continuará realizándose en dicha plataforma”, declaró la empresa a través de sus canales oficiales.

Lotus comunicó que la preventa se reprogramó para el 18 de diciembre a las 10:00 horas en Puntoticket.cl, con una Preventa Artista y una Preventa Exclusiva para Clientes Banco de Chile. En tanto, la venta general iniciará el 19 de diciembre a las 12:00 horas en la misma plataforma.

“Sabemos lo mucho que esperaban este momento y entendemos la frustración que generaron los inconvenientes en la fila virtual y proceso de compra… Este cambio busca asegurar que cada fanático tenga la oportunidad que merece para estar en este evento único”, agregó la productora.

Sernac ofició a ticketera y a productora

En respuesta a las quejas, Sernac oficó tanto a Livetickets como a Lotus Producciones, solicitando detalles sobre las circunstancias que provocaron las fallas durante el proceso de venta de entradas. Además, requirió información sobre los reclamos recibidos y las soluciones proporcionadas a los afectados.

“La idea es conocer qué medidas correctivas implementarán para evitar la repetición de situaciones similares en futuros eventos. Es importante garantizar el derecho de los consumidores a un proceso de compra transparente y sin inconvenientes”, explicó el organismo.

Sernac también anunció que estará monitoreando las nuevas fechas de venta de entradas, tanto el 18 de diciembre a las 10:00 horas para la preventa en Puntoticket.cl como el 19 de diciembre a las 12:00 horas para la venta general.

Los consumidores que deseen ingresar reclamos relacionados con este proceso pueden hacerlo a través de los canales habilitados por el Sernac: su sitio web (www.sernac.cl), la línea gratuita 800 700 100 o de manera presencial en las oficinas del organismo en todo el país.

El concierto de System of a Down, agendado para el 30 de abril de 2025 en Santiago, sigue siendo uno de los eventos más esperados. Sin embargo, la frustración de los fanáticos y la falta de respuesta oportuna durante la preventa generaron cuestionamientos sobre la capacidad de las plataformas para enfrentar la alta demanda.