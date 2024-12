La preventa de entradas para el concierto de la banda estadounidense System of a Down en Chile, programado para el 20 de abril, se vio interrumpida debido a fallas técnicas en la ticketera LiveTickets, dejando a numerosos seguidores sin posibilidad de adquirir sus boletos. Ante esta situación, la productora decidió suspender temporalmente la venta y comunicarlo por medio de redes sociales, lo que generó la ira de los fans, quienes expresaron su molestia con memes en Twitter. La caída del sistema de compra desató una ola de críticas y burlas hacia LiveTickets, evidenciando la frustración de los usuarios por los problemas técnicos experimentados durante el proceso de adquisición de entradas.

Durante esta jornada se realizaría la preventa de entradas para el concierto de la banda estadounidense System of a Down, la cual se presentará en suelo chileno el próximo 20 de abril.

Sin embargo, la venta a través de la ticketera, LiveTickets, sufrió un contratiempo, pues su sistema se cayó y dejó a cientos de fanáticos sin entrada.

Por esta razón, a solo horas del comienzo de la preventa, la productora decidió suspender el proceso, lo cual comunicaron a través de sus redes sociales.

“Debido a la intermitencia y problemas técnicos en el sistema de compra de Livetickets, la venta de entradas para System Of A Down se detiene y no continuará realizándose en dicha plataforma“, informaron a los fanáticos de la banda.

Pero esto solo enardeció aún más su molestia, la cual desquitaron a través de redes sociales. Y fieles a su estilo, lo hicieron usando memes, los que plasmaron en principalmente en Twitter.

Había gente que creía que System of a Down no llenaría un estadio#soad#SystemOfADown pic.twitter.com/G57TJNIUIb — 🩵Media Verónica🩷 (@MediaaVeronicaa) December 17, 2024

La página de la preventa de System of a Down está caída , ni puntoticket se atrevió a tanto #Soad pic.twitter.com/FCRQkGlpfp — RockInBits (@RockInBits) December 17, 2024

Gracias @LiveTicketsCL por esta increíble experiencia!

Ojalá algun afortunado haya logrado vencer los mil errores de su página. Porque para mi y mis amigos no pasó de una montaña rusa de rabia y frustración!

Nefasto!! #livetickets #soad #systemofadown @lotusmusica pic.twitter.com/BDlIMncA6C — Vanda Sousa (@S4Vanda) December 17, 2024

La preventa de System of a Down #LiveTickets pic.twitter.com/u095F0XN9K — RockInBits (@RockInBits) December 17, 2024

Jajajaja, que fiasco la preventa de entradas para System Of a Down. pic.twitter.com/wicTKaT6CT — Tobal (@Cristobal_lcbl) December 17, 2024

los servers de Livetickets con la venta de entradas para System of a Down en Chile #SOAD #SOADenChile pic.twitter.com/W3LriX2Zsh — Emilio (@Eslayier) December 17, 2024