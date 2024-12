La venta de entradas para el concierto de System of a Down en Chile se suspendió debido a problemas técnicos en el sistema de compra de Livetickets, reiniciándose el próximo 18 de diciembre en Puntoticket.cl. Los usuarios habían reportado extensas filas virtuales de hasta 4 horas y el evento desapareció temporalmente del sitio. El concierto está programado para el 30 de abril en el Parque del Estadio Nacional de Santiago, marcando el regreso de la banda a Chile después de 10 años en una gira que incluirá también a Argentina, Brasil y Colombia en Sudamérica.

Hace algunos minutos se informó que se suspendió la venta de entradas para el concierto para System of a Down en Chile.

El proceso se reiniciará el próximo 18 de diciembre desde las 10:00 de la mañana.

“Debido a la intermitencia y problemas técnicos en el sistema de compra de Livetickets, la venta de entradas para System Of A Down se detiene y no continuará realizándose en dicha plataforma”, indicaron en un comunicado.

“A partir del 18 de diciembre a las 10 am iniciará la venta en Puntoticket.cl con la Preventa Artista y Preventa Exclusiva para Clientes Banco de Chile”, agregaron.

“Para quienes realizaron compras el ticket será válido y

nos pondremos’en contacto con ustedes”, continuaron.

Entradas para System of a Down

Hay que señalar que, desde la mañana de este martes, usuarios habían reportado problemas con la plataforma de venta de boletos.

De hecho, varias personas aseguraban que las filas virtuales se habían extendido por cerca de 4 horas.

Asimismo, pasadas las 13:00 horas el evento desapareció por completo desde el sitio Livetickets, hecho que generó aún más confusión entre los seguidores del grupo.

El concierto se llevará a cabo el próximo 30 de abril en el Parque del Estadio Nacional de Santiago.

La agrupación regresa a Chile luego de 10 años, en una gira que también los tendrá por Argentina, Brasil y Colombia, dentro de Sudamérica.