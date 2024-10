El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) intensificó las fiscalizaciones a los malls chinos a lo largo del país, en respuesta a un alza significativa de reclamos por parte de los consumidores. Estos establecimientos, que han ganado terreno en el comercio local, enfrentan serios cuestionamientos por incumplimientos a la Ley del Consumidor.

En el periodo comprendido entre 2023 y 2024, los malls chinos acumulan casi un centenar de quejas. Las principales denuncias apuntan a la negativa de respetar la garantía legal, la falta de boletas y la comercialización de productos sin etiquetado en español.

“Compré un reloj en la tienda JJ mall chino, el cual salió malo y no lo quisieron recibir ni revisar, a pesar de que reclamé por la garantía legal”, declaró una afectada.

Ante estas irregularidades, el Sernac realizó cerca de 50 fiscalizaciones este año. La entidad advirtió que estas inspecciones se mantendrán hasta diciembre, con un foco especial en las regiones de Los Lagos; La Araucanía; Bío Bío; Los Ríos; Ñuble; Maule; Metropolitana y Atacama.

El problema del etiquetado en español es una constante en las denuncias. “La Ley del Consumidor exige que los productos se comercialicen con información en español sobre su uso, contenido y composición”, explicó un representante del Sernac, recordando que el incumplimiento de esta normativa puede derivar en sanciones.

Reclamos por falta de boletas

Otro reclamo frecuente es la falta de entrega de boletas por parte de los comercios.

“Compré un chaleco y no me dieron boleta. Cuando intenté cambiarlo porque me quedó chico, me exigieron la boleta que nunca me entregaron“, relató otra consumidora. Esta situación genera una vulneración directa de los derechos de los compradores, ya que la boleta es clave para ejercer el derecho a garantía legal.

🥠Los “mall chinos” han tomado cada vez más protagonismo. Por eso, redoblamos las fiscalizaciones a este tipo de locales y evidenciamos problemas como no respeto a garantía legal, poca voluntad de dar boleta y productos sin etiqueta en español Más en👉 https://t.co/tfHcacwS1i pic.twitter.com/S8p6jk1xUV — SERNAC (@SERNAC) October 22, 2024

La Ley del Consumidor otorga un periodo de seis meses para hacer valer la garantía legal, ya sea solicitando el cambio del producto, la devolución del dinero o la reparación gratuita, en caso de que el artículo presente defectos o le falten piezas. “Es fundamental que los consumidores estén informados de sus derechos y exijan su cumplimiento”, afirmó el Sernac.

Las y los consumidores que se vean afectados por situaciones similares pueden presentar sus reclamos a través del sitio web del Sernac, llamar gratuitamente al 800 700 100 o acudir a las oficinas regionales para recibir orientación y presentar sus quejas formales.

El Sernac subrayó que su objetivo es garantizar que todos los establecimientos comerciales cumplan con las disposiciones legales, protegiendo así los derechos de las personas consumidoras en todo el país.

Registros de fiscalización del Sernac a malls chinos: