Silversea, el gigante en viajes de expedición de lujo a bordo de cruceros, anunció el desarrollo de un nuevo hotel en Puerto Williams, la ciudad más austral del mundo. Este hotel de 150 habitaciones espera ofrecer a los huéspedes una experiencia única para explorar el “Continente Blanco” en condiciones de lujo.

El proyecto tiene como objetivo mejorar el acceso y la comodidad para los viajeros que deseen conocer la Antártica. “Este nuevo hotel nos permitirá ofrecer una expedición antártica inigualable que mejora aún más nuestra cartera de vacaciones de clase mundial”, expresó Jason Liberty, presidente y CEO de Royal Caribbean Group.

El hotel será una pieza clave para quienes opten por el programa de cruceros Antarctica Bridge fly-cruise program de Silversea, que permite volar directamente a Puerto Williams desde Santiago, eliminando la necesidad de cruzar el Pasaje de Drake en barco. “Este desarrollo reafirma nuestro compromiso con la innovación y la excelencia”, agregó Bert Hernández, presidente de Silversea.

El hotel se construirá en colaboración con un consorcio de inversores chilenos y se prevé que esté terminado a fines de 2025. La ceremonia de colocación de la primera piedra contó con la presencia de socios y representantes del Gobierno.

“Al asociarnos con equipos experimentados en Chile, brindamos a los huéspedes una oportunidad única de explorar uno de los destinos más remotos del mundo”, afirmó Liberty.

Ubicado en la región de Magallanes, Puerto Williams es considerado el punto de partida ideal para expediciones antárticas. Desde allí, según la empresa, los huéspedes podrán disfrutar de paisajes escarpados, montañas cubiertas de nieve y una rica fauna local.

El hotel ofrecerá vistas privilegiadas al Canal Beagle y a las montañas patagónicas. Entre sus instalaciones destacarán un restaurante, un bar, un gimnasio y una tienda de regalos que exhibirá artesanías locales. “Estamos encantados de mejorar la experiencia de viaje a la Antártida“, subrayó Hernández.

Silversea es la única línea de cruceros que tiene como base Puerto Williams durante la temporada antártica, lo que le da una ventaja competitiva en la región. Este nuevo proyecto permitirá a la compañía fortalecer su liderazgo en el segmento de expediciones de lujo, que ha estado desarrollando durante más de 15 años.

El hotel también busca integrarse de manera armónica con el entorno natural y cultural de Puerto Williams, mediante un diseño arquitectónico que utilizará materiales locales y tradicionales. La empresa expresó su compromiso con el desarrollo económico de la comunidad local y con la preservación del patrimonio cultural y natural de la zona.

Además, el hotel será la base para los barcos de expedición más lujosos del mundo de Silversea, incluyendo el Silver Endeavour, Silver Wind y Silver Cloud, que ofrecerán viajes antárticos de entre seis y 20 días. Las expediciones serán lideradas por un equipo de especialistas, con una proporción de tripulación por huésped de casi 1:1, garantizando así un servicio personalizado.

Asimismo, Silversea destacó que el nuevo hotel permitirá a los viajeros disfrutar de la misma calidad de servicio que caracteriza a sus cruceros de expedición, con mayordomos asignados a cada suite y habitaciones espaciosas.

