Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

América Móvil, la empresa de telecomunicaciones de Carlos Slim, adquirirá el control de ClaroVTR tras la aprobación en Fase 1 de la operación por parte de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), donde se determinó que esta no afectaría significativamente la competencia en el mercado. La investigación realizada se centró en el impacto en la competencia relacionado con torres y soportes de telecomunicaciones y las relaciones verticales en el mercado de enlace internacional. Se concluyó que no se superarían los umbrales de concentración y que la operación no generaría una reducción sustancial en la competencia, descartando posibles efectos verticales. En esta operación, América Móvil quedará con una participación en ClaroVTR del 91%, mientras que Liberty Latin America Ltd. mantendrá aproximadamente un 9% del capital de la empresa.