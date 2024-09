La jefa tecnológica de la empresa de inteligencia artificial OpenAI, Mira Murati, anunció en las últimas horas su renuncia después de seis años y medio, que incluyeron brevemente el puesto de consejera delegada interina cuando hubo una revuelta en la cúpula de la firma.

“Me voy porque quiero crear el tiempo y espacio para hacer mi propia exploración. Por ahora, mi foco principal es hacer todo en mi poder para asegurar una transición fluida, manteniendo el impulso que hemos logrado”, dijo la alta ejecutiva en su cuenta de X.

I shared the following note with the OpenAI team today. pic.twitter.com/nsZ4khI06P

— Mira Murati (@miramurati) September 25, 2024