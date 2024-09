Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La Casa Blanca considera que la venta de U.S. Steel a Nippon Steel debe ser bloqueada por el presidente Joe Biden, ya que las empresas siderúrgicas estadounidenses deben ser propiedad de estadounidenses, según declaró el asesor de Seguridad Nacional, John Kirby. La adquisición, valuada en 14.900 millones de dólares, está siendo revisada por el Comité de Inversiones Extranjeras en Estados Unidos, lo que ha provocado una caída del 20% en las acciones de U.S. Steel. La operación se ha convertido en un tema político en vísperas de las elecciones presidenciales, y tanto Kamala Harris como Donald Trump han expresado su rechazo a la venta. El consejero delegado de U.S. Steel advierte que si la venta no se autoriza, la empresa tendrá que cerrar plantas y despedir empleados en el país. Por su parte, Nippon Steel garantiza que la mayoría de los responsables de la empresa serán estadounidenses y se compromete a mantener la sede en Pittsburgh, Pensilvania.