Latam Airlines Group S.A. vivirá este jueves la reapertura y nueva cotización de su programa de ADR en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) luego de que ciertos accionistas de la compañía establecieran los precios de una oferta pública secundaria para vender 19.000.000 de American Depositary Shares (ADRs) a US$24 por ADR. Se espera que los ADRs comiencen a cotizar bajo el símbolo "LTM" en la NYSE, marcando el regreso del Grupo tras su salida en junio de 2020 por reestructuración bajo el Capítulo 11. Los accionistas vendedores otorgaron a los suscriptores la opción de comprar hasta 2.850.000 ADRs adicionales, y se prevé el cierre de la oferta el 26 de julio de 2024. Goldman Sachs & Co. LLC, Barclays Capital Inc., y J.P. Morgan Securities LLC lideran la oferta, con otros colocadores adicionales involucrados en la transacción.

Latam Airlines Group S.A. vivirá este jueves la reapertura y nueva cotización de su programa de ADR en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE).

Ello ocurrirá después del establecimiento de precios de una oferta pública secundaria por parte de ciertos accionistas de la compañía para vender 19.000.000 de American Depositary Shares (ADRs), cada uno representando 2.000 acciones comunes de Latam, a un precio al público de US$24 por ADR.

Desde la empresa indicaron que se espera que los ADRs comiencen a cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) bajo el símbolo “LTM”.

Esta operación marca el regreso del Grupo a la NYSE, tras su salida en junio de 2020 después de entrar en un proceso de reestructuración bajo el Capítulo 11.

En cuanto a la oferta bajo suscripción, los accionistas vendedores han otorgado a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta 2.850.000 ADRs adicionales al precio de la oferta pública inicial.

Latam, se explicó, no recibirá ningún ingreso por la venta de ADRs por parte de los accionistas vendedores.

“Se espera que la oferta se cierre el 26 de julio de 2024, sujeto al cumplimiento de las condiciones habituales de cierre”, señaló el Grupo en un comunicado.

En este contexto, Goldman Sachs & Co. LLC, Barclays Capital Inc. y J.P. Morgan Securities LLC actúan como coordinadores globales y colocadores principales en la oferta.

Además, Citigroup Global Markets Inc., Santander US Capital Markets LLC, Deutsche Bank Securities Inc., BNP Paribas Securities Corp., MUFG Securities Americas Inc., Natixis Securities Americas LLC y Larraín Vial S.A actúan como colocadores adicionales y Morgan Stanley & Co. LLC participa como co-gerente en la transacción.