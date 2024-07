En medio de la conmemoración de los 53 años de la nacionalización del cobre, los cuestionamientos al Directorio de Codelco por la idea de adquirir el 10% de Quebrada Blanca que está en manos de la Empresa Nacional de Minería (Enami), se llevaron parte de la atención.

Esto luego que el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Jorge Riesco, cuestionara las tratativas que se estarían gestando entre Codelco y Enami para adquirir esta parte de la minera por US$500 millones, que es el principal activo de esta última.

Riesco advirtió la complejidad que puede significar vender el 10% de Quebrada Blanca para la estatal, considerando que las negociaciones se han estado realizando en estricta reserva entre ambas partes.

Además, sostuvo que la oferta que estaría ofreciendo Codelco es inferior al valor presente que “no es de US$500 millones, son US$1.000 millones”, según el presidente de Sonami.

Máximo Pacheco y posible acuerdo con Enami por Quebrada Blanca

Consultado al respecto, el presidente de Codelco, Máximo Pacheco, declinó entregar detalles de las negociaciones, reiterando que el tema no se ha discutido en el directorio.

Sin embargo, aprovechó la instancia para calmar las aguas con la Sonami, señalando que tras las publicaciones en la prensa, tuvo contacto con Jorge Riesco.

“¿Cómo voy a confirmar algo que no ha sido discutido en el directorio? No puedo hacer eso, no comento noticias de prensa. Yo recibo una llamada del presidente de Sonami, después de una noticia en que se expresaba que Sonami habría “arremetido” en contra de Codelco, entonces él me llamó para decirme que tiene la mayor confianza en nosotros”, expresó Pacheco.

En la misma sintonía respondió la ministra de Minería, Aurora Williams, quien aseguró que las negociaciones entre Enami y Codelco, así como todas las tratativas de las estatales, se apegan a las normas vigentes. Esto, en respuesta a las críticas por una eventual venta directa a Codelco.

“Nosotros naturalmente que siempre vamos a buscar la transparencia, ese es un sello que nos ha señalado el presidente Gabriel Boric, por lo tanto, la verdad que estar respondiendo noticias de prensa nos parece poco adecuado”, dijo la ministra.

Las respuestas de las máximas autoridades de la minería nacional llegan a la espera de que el próximo jueves 25 de julio, la Directiva de Codelco resuelva —o al menos discuta— esta pretensión de compra de la tajada de la minera Quebrada Blanca que está en manos de la Empresa Nacional de Minería.

Sonami en “Estado de Alerta”

A pesar de todo esto, siguen los cuestionamientos desde Sonami sobre esta posible intención de transacción entre ambas empresas estatales.

Mediante un comunicado interno a sus asociados, la agrupación reiteró “su total desacuerdo con esta supuesta decisión del directorio de Enami, en una sesión secreta, siendo una decisión abusiva del Estado a través de los directores que controla y que carece de toda justificación, por cuanto no se ha hecho una definición de fondo sobre el futuro de Enami”.

En la misiva, acusan que “para todos los actores del sector es sabido que aún no se conoce un plan claro y coherente y con visión de futuro para la Empresa Nacional de Minería”, por lo que la venta de su participación en Quebrada Blanca no resultaría razonable “sin tener un diseño claro respecto al futuro de la estatal”.

Finalmente, desde Sonami afirman que “nos declaramos en Estado de Alerta y solicitamos a todos nuestros asociados adoptar la misma actitud a la espera de cómo evoluciona la situación. Compartimos la profunda molestia con la falta de apoyo que ha sufrido Enami y hasta maltrato”, junto con anunciar que buscarán conversar con el presidente Gabriel Boric al respecto.