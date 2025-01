La Comisión de Minería y Energía de la Cámara Baja se reunirá este miércoles para recibir al presidente de Codelco, Máximo Pacheco, y al vicepresidente de SQM, José Miguel Berguño, con el objetivo de que expliquen el acuerdo entre ambas empresas para la producción de litio en el Salar de Atacama. A pesar de que la asociación debía comenzar el 1 de enero de 2025, aún hay autorizaciones pendientes, como la aprobación de la Fiscalía Nacional Económica. El Congreso considera relevante esta citación, ya que busca aclarar el proceso de asociación y por qué no se realizó un proceso de licitación previo, generando dudas sobre posibles favorecimientos a SQM. Paralelamente, se aprobó la creación de una comisión investigadora para recopilar información sobre los actos de la minera estatal y Corfo en relación con el acuerdo que permite a SQM operar en el Salar de Atacama, así como la compra de pertenencias de la mina Salar Blanco por parte de Codelco.

Este miércoles, la Comisión de Minería y Energía de la Cámara Baja desarrollará una sesión que tiene como fin recibir al presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco; y al vicepresidente de Servicios Corporativos y Sostenibilidad de SQM, José Miguel Berguño.

Esperan que ambos ejecutivos expongan acerca del acuerdo Codelco-SQM para producir litio en el Salar de Atacama.

El 1 de enero de 2025 era la fecha en que debía partir la asociación entre la estatal y Soquimich para explotar el oro blanco hasta el 2060, con una participación mayoritaria de Codelco.

Sin embargo, aún quedan autorizaciones pendientes, como que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) acredite que no existe inconveniente desde el punto de vista de la libre competencia.

Para el Congreso es relevante la citación de estas autoridades. El diputado de la UDI, Marco Sulantay, señaló que anteriormente se citó a representantes de la empresa china Tianqi, quienes han judicializado el acuerdo.

Afirmó que espera que el diálogo con Pacheco y Berguño ayude a esclarecer el proceso de asociación.

El diputado independiente pro PPD, Cristian Tapia, complementó que aún no se logra comprobar por qué la asociación no pasó antes por un proceso de licitación, favoreciendo a la minera no metálica.

Cabe recordar que, paralelamente, la Cámara de Diputados aprobó la creación de una comisión investigadora que recopile antecedentes relativos a los actos realizados por la minera estatal y por Corfo, respecto del acuerdo de asociación que permite a SQM seguir operando en el Salar de Atacama.

Otro de los aspectos que revisará la instancia fiscalizadora son los antecedentes sobre la compra de las pertenencias de la mina Salar Blanco en Maricunga por parte de Codelco.