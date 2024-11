Después de días de especulación sobre quién estaría a la cabeza de la importante secretaría del Tesoro, este viernes Donald Trump confirmó que eligió a un fiel donante de su campaña, el magnate Scott Bessent, un veterano de Wall Street favorable a los aranceles.

El fundador de la firma de macroinversión Key Square Group era uno de los nombres que aparecía en el listado que la prensa barajaba por estos días, ya que se presumía que Trump iba a nombrar a una figura cercana y él lo ha sido en los últimos años, como uno de sus asesores en política económica.

Según Forbes, Bessent donó alrededor de US$3 millones a Trump y otras causas republicanas en este ciclo electoral.

Además, en entrevistas y eventos públicos, Bessent se encargó de alabar al expresidente (2017-2021) y de calificar a la que fue su rival electoral, la vicepresidenta Kamala Harris, como una “analfabeta económica”.

Si el Senado lo confirma en el cargo una vez que Trump asuma la presidencia el próximo 20 de enero se convertirá en el primer miembro del gabinete abiertamente LGTBIQ, confirmado por la cámara alta, en una administración republicana (Richard Grenell fue director interino de inteligencia nacional, un cargo no sujeto a confirmación).

A sus 62 años, está casado con John Freeman, un exfiscal, y tienen dos hijos, un detalle que Trump no mencionó en el comunicado donde anunció su nombramiento, y en el que suele mencionar las situaciones personales de sus elegidos.

El futuro presidente republicano lo ha descrito en el pasado como una de las mentes más brillantes de Wall Street y hoy lo describía como “uno de los principales inversores internacionales y estrategas geopolíticos y económicos del mundo”.

La historia de Scott, señalaba, es “la del sueño americano”, la de un niño nacido en Conway (Carolina del Sur), que aceptó su primer trabajo de verano a los nueve años por las estrecheces económicas de su familia y que acabó asistiendo a la Universidad de Yale, donde se graduó en 1984, y luego convirtiéndose en millonario.

Una de las principales propuestas económicas de campaña de Trump es la imposición de aranceles a productos que vengan del extranjero, especialmente de China, y por ello necesita rodearse de creadores de políticas que opinen lo mismo.

El Departamento del Tesoro es el principal organismo encargado de la formulación de políticas económicas del Gobierno federal y, si bien el representante comercial de Estados Unidos (puesto que todavía está vacante) es el que toma la iniciativa en materia de aranceles, el secretario del Tesoro suele desempeñar también un papel central en esa cuestión.

Great catching up with fellow South Carolinian and soon-to-be Treasury Secretary Scott Bessent. I’m looking forward to working with Scott and President Trump to expand economic opportunity for all Americans while once again holding our adversaries accountable. pic.twitter.com/wGhb1a6FTi

— Tim Scott (@SenatorTimScott) November 25, 2024