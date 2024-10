La empresa SuperZoo acumula más de 1.500 reclamos en el Sernac, por lo que su representante legal fue citado a declarar y se buscarán compensaciones.

Tras la realización del Cyber Day del mes de junio, la cadena de tiendas de alimentos y productos para mascotas antes mencionada, recibió cientos de reclamos por parte de consumidores por eventuales incumplimientos, principalmente relacionados con el retardo en la entrega de los productos comprados mediante su página web y la cancelación unilateral de compras.

Estos casos tomaron mayor relevancia, ya que muchos de ellos tenían relación con retardo o cancelaciones en compras de alimentos para perros y gatos, que es algo esencial para la vida de los animales y que, además, no puede ser reemplazado fácilmente si es que no llega en tiempo y forma.

Reclamos a SuperZoo

Si bien la empresa respondió al requerimiento emanado desde el Sernac, no entregó toda la información solicitada, por lo que se decidió citar a declarar a su representante legal, para que entregue todos los antecedentes necesarios.

En la instancia, el Servicio Nacional del Consumidor también buscará que SuperZoo compense a todas las y los afectados por estos eventuales incumplimientos, a través de, por ejemplo, un Procedimiento Voluntario Colectivo (PVC), ya que además los números de reclamos han aumentado significativamente durante los últimos meses.

“No tengo alimento para mi mascota”

Sólo durante este año, el Sernac ha recepcionado más de 1.500 reclamos por parte de consumidores afectados, quienes reclaman:

“Realicé una compra de alimento y me ofrecen un calendario de entrega y yo programé, y el producto no llegó. Me comuniqué con la empresa (sucursal de la 5ta región y sucursal de Santiago) y no me dieron ninguna solución, el problema es que no tengo alimento para mi mascota”.

“Compré varios productos de alimento canino, compra por la cual se pagó un total de $54.072 y donde se indicó que en un plazo de 5 a 10 días se iba a hacer entrega de los productos, lo cual no fue cumplido. Al realizar las consultas, recibí un pésimo trato por parte del proveedor”.

“Se realizó una compra de alimento gatuno, con supuesta entrega disponible al día siguiente. La tardanza del producto ya acumula 14 días a la fecha, obligándome a realizar gastos extras en alimento”.

Estos reclamos se repiten y generan preocupación, ya que es una situación que afecta a las y los consumidores, pero sobre todo a los animales.

La citación a declarar forma parte de una serie de acciones que el Sernac está llevando a cabo para ir en defensa de las personas consumidoras y detectar posibles infracciones. En caso de no asistir el representante, la institución podría pedir su apercibimiento para que comparezca.