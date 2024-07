Este viernes el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) informó que ofició a la empresa SuperZoo (Comercializadora RyA), tras recibir alrededor de 408 reclamos sólo entre los meses de junio y julio de este año por eventuales incumplimientos.

Las quejas de los clientes apuntan, principalmente, al retardo en la entrega de los productos comprados mediante su sitio web y la cancelación unilateral de compras.

Además, las personas consumidoras relatan que SuperZoo tampoco ha cumplido con los plazos de devolución del dinero, tras haber cancelado unilateralmente las compras aludiendo a una supuesta falta de stock y haber solicitado la información bancaria de los afectados.

Algunos de los reclamos contra SuperZoo

-“Solicite un pedido de alimento seco y húmedo y snacks de perro y gato el día 14 de mayo, pasados los 21 días nunca llegó. Por ende, solicité la devolución del dinero, han pasado 26 días, incluyendo los 15 días hábiles que la empresa otorga por devolución y aún nada”.

-“Llevo aproximadamente 1 mes exigiendo la devolución de mi dinero ya que cuando realicé la compra me llegó un correo que decía que no contaban con todos los productos que compré en stock. Envié correo para solicitar la devolución de mi dinero, ya que además de esto tenían una demora de más de 10 días en realizar el envío en los productos que sí estaban con stock. Me responden el correo que dentro de 7 días hábiles estará mi dinero en mi cuenta ya vamos para el mes y todavía nada”.

-“El pedido no llegó, tras mucho insistir indicaron que no tenían stock, y que me devolvería el dinero en 15 días hábiles y no pasó. Llevo días llamando para que me depositaran, pero no pasa nada, quedan de llamar que estará depositado, pero no devuelven el dinero. Me he comunicado por teléfono, email y WhatsApp”.