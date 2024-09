Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El presidente argentino, Javier Milei, se reunió por tercera vez con Elon Musk durante su gira presidencial en Estados Unidos para la Cumbre de la ONU en Nueva York, donde discutieron la política de promoción de inversiones, incluido el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI). En el encuentro en el hotel The Langhman, también estuvieron presentes autoridades argentinas como el ministro de Economía y el embajador ante Estados Unidos. Milei disertó ante inversores en la Bolsa de Valores de Nueva York, destacando que no está dispuesto a sacrificar el déficit fiscal, además de hacer sonar la campana en Wall Street. Las imágenes del encuentro muestran a Musk con una gorra "Make America Great Again" y a los presentes con los pulgares hacia arriba.