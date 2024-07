Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

En julio de 2024, los cinco multifondos de pensiones presentan ganancias, destacando los fondos más riesgosos A y B con alzas de 0,15% y 0,47% respectivamente, y el fondo C con un incremento del 1,04%. Sin embargo, en lo que va del año, los fondos más conservadores, D y E, exhiben pérdidas de -1,39% y -2,13% cada uno. Estos resultados se atribuyen a las inversiones en renta variable para los fondos A y B, y a los títulos de deuda local para los fondos C, D y E. En el acumulado del 2024, los fondos A y B muestran ganancias de 6,08% y 4,81%, el fondo C un aumento del 1,78%, y los fondos D y E anotan pérdidas de -1,39% y -2,13% respectivamente.