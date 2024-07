El nuevo director (s) del Servicio de Impuestos Internos (SII), Javier Etcheberry, se refirió a la trabas que ha enfrentado el proyecto de levantamiento al secreto bancario, respaldando la iniciativa que da mayores atribuciones al organismo para fiscalizar posibles delitos tributarios, tanto para personas como empresas.

Fue en una actividad organizada por Clapes UC donde preguntó abiertamente por qué se apela al secreto en el caso de las empresas cuando debería existir transparencia con el ente fiscalizador.

Para Etcheberry existe la utilización mañosa del concepto “intimidad” cuando se quiere avanzar en este proyecto de ley.

“¿Por qué arguyen secreto tributario para proteger la intimidad de las empresas? ¿Qué intimidad de las empresas? Hay que ser cuidadoso cuando uno usa términos como “intimidad”. Si estamos usando palabras y frases de forma mañosa, no sé, entonces uno dice ¿no será que algunos querrán en realidad proteger los grandes evasores? No creo, no creo que estén pensando eso”, sostuvo el director subrogante del SII.

Levantamiento del secreto bancario

En tanto, el presidente de la CPC, Ricardo Mewes, planteó sus reparos a la iniciativa, señalando que “nosotros hemos planteado que hay cuatro o cinco funciones distintas que quedan muy abiertas y expuestas. Pusimos reparo que se levante el secreto bancario. En la práctica pasa a ser un tema más de forma que de fondo”.

En paralelo, en la Comisión de Hacienda del Senado, hubo concordancia entre los expositores, respecto de la necesidad de agilizar el proceso. No así el ex presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, dijo que dijo que deben haber sospechas fundadas de este tipo de delitos.

“Se requiere avanzar en mayor celeridad en el acceso, pero manteniendo el procedimiento judicial y la petición fundada del SII. Para ello es clave distinguir en casos de mayor gravedad, donde no se notifique ex ante al contribuyente, y donde haya simplemente una autorización del juez, de otros casos”, dijo Vergara.

Por su parte, el ex ministro de Hacienda de Sebastián Piñera, Felipe Larraín, precisó en que este mecanismo debe usarse en casos “muy justificado, donde haya presunción fundada de crimen organizado, accederse ni siquiera pasando por tribunales”.

“No me parece un acceso irrestricto a las cuentas bancarias de las personas, me parece que es parte de la privacidad y la protección de los datos personales”, añadió.