El ministro de Hacienda, Mario Marcel, anunció que la Mesa Técnica Asesora tendrá 4 meses para evaluar alternativas de financiamiento para, en lo posible, aumentar el subsidio eléctrico, afirmando que sin nuevas fuentes de ingresos, este no aumentará. Por otro lado, expertos destacaron que el congelamiento de tarifas impactó en los precios que pudieron ir a la baja gracias a las energías renovables, con expertos explicando que las bajas prometidas se verán en su totalidad recién en 2035. Además, se menciona que el costo de inversión en energías renovables es alto y que las tarifas eléctricas pagan tanto por contratos de generación eléctrica antiguos y nuevos, lo que afecta el monto final de las cuentas de luz.

Esta mañana el ministro de Hacienda, Mario Marcel, citó el artículo octavo de la ley de tarifas eléctricas, aludiendo a que la ya configurada Mesa Técnica Asesora, tendrá un plazo de 4 meses para evaluar otras fuentes de financiamiento a efectos de aumentar el monto anual del subsidio transitorio.

Sin embargo, el jefe de la billetera fiscal fue tajante en asegurar que “mientras no se encuentren nuevas formas de financiamiento, el subsidio eléctrico no aumentará”.

Congelamiento de tarifas afectó a bajas en los precios gracias a energías renovables

Una de las preguntas que puede surgir en medio de la discusión es por qué la luz cuesta lo que cuesta hoy en Chile, considerando que en 2015, la Ley de Trasmisión Eléctrica y el uso de energías no convencionales, prometía abaratar las cuentas a largo plazo.

En esta línea es que el ingeniero civil en electricidad y académico de la Universidad de Santiago, Humberto Verdejo, explicó que esa baja comprometida se vería reflejada en un plazo de 5 años, justo cuando se tomó la decisión de congelar las tarifas.

“Si bien es cierto que en 2015 se hizo una promesa de que las tarifas iban a bajar, para eso tenían que pasar por lo menos cinco años, y justo cuando íbamos a comenzar a ver los precios de energías bajos, se implementaron estos mecanismos de estabilización que no funcionaron. Por ese motivo, nuevamente, las bajas en la tarifa de las energías renovables no convencionales no se va a ver, en totalidad, recién hasta el 2035“, detalló Verdejo.

Inversión en energías renovables

Por su parte, el ex ministro de Minería y Energía en el primer gobierno del ex presidente Sebastián Piñera, Laurence Golborne, dijo que el costo marginal de producción de energías renovables es muy bajo, “pero el costo de inversión para producir este kilowatt es tremendamente alto, y muchas veces mucho más caro que una termoeléctrica”.

“Entonces, cuando se fija la tarifa eléctrica, si uno quiere sostener la viabilidad del sistema, necesitamos fijar un precio que sea capaz de pagar la inversión y la operación”, concluyó Golborne.

Finalmente, el director ejecutivo de la fundación Energía para Todos y docente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción (UdeC), Javier Piedra Fierro, explicó que el 70% de la cuenta de luz viene de la generación eléctrica, que a través de contratos —antiguos y nuevos— derivan en un cobro desigual.

“¿Qué pagamos cuando pagamos la generación? Contratos, que se comenzaron a ejecutar a través de licitaciones en el 2006. Ahora, tenemos dos tipos de contratos: antiguos, caros y muchos de ellos asociados a fuentes fósiles, y también los que son nuevos, baratos y renovables, que comenzaron a partir de 2015. El tema es que los usuarios pagamos un promedio de todos estos contratos”, explicó el académico a La Radio.