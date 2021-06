Las bencinas completaron 29 semanas consecutivas al alza; y expertos pronostican precios aún más altos en lo que queda del 2021.

La cotización del petróleo y el tipo de cambio estarían presionando los costos, pero expertos se oponen a la reducción del impuesto específico.

Detalles

Lo informó ayer la Enap: este jueves subieron nuevamente los precios de las bencinas, la gasolina de 93 y 97 octanos y el diésel, el gas licuado de uso vehicular, 6,2 pesos por litro al alza.

En el papel, esto significa 29 semanas consecutivas con aumento de precios, 160 pesos desde noviembre a la fecha. Lo que acá juega es principalmente el escenario internacional, el petróleo como las materias primas en general está al alza.

El petróleo Brent, por ejemplo, aunque hoy ha bajado hasta cerca de 72 dólares con 60 centavos por barril, ha subido un 45% en lo que va del año y hasta ayer se mantenía en los niveles más altos desde 2019.

El promedio nacional, por ejemplo, en la gasolina de 93 octanos, está en 880 pesos; y según el economista y académico de la Universidad de Chile, Jorge Hermann, podría llegar a 900 pesos durante julio.

Esto porque el precio del crudo debería mantenerse, considerando la demanda constante y la limitada producción.

Chile es importador neto de combustibles y además del precio del petróleo a nivel global, pega fuerte el precio del dólar. Hoy subió fuertemente, casi 10 pesos, hasta los 736.

Pero pensando en que no hay en el horizonte caídas en el precio del petróleo, una caída en el tipo de cambio podría aliviar el precio de las bencinas, según el director del Centro de Estudios en Economía y Negocios UDD, Cristián Echeverría.

Lo que se plantea en el Congreso es una reducción transitoria del impuesto específico a los combustibles: reducirlo a la mitad mientras dure el Estado de Excepción Constitucional.

Esta idea no gusta en los expertos porque dicen que este tributo tiene un objetivo claro respecto al daño ambiental que generan los combustibles, por lo cual el ex Tesorero General de la República, Hernán Frigolett, dice que no se justifica la menor recaudación.

La próxima semana podría comenzar la tramitación del proyecto, en la comisión de Hacienda de la Cámara.