Una adulta mayor chilena de más de 80 años, apodada como la “abuela gamer”, es toda una celebridad en el mundo del gaming, donde encontró el pasatiempo perfecto para sobrellevar la soledad y superar la pérdida de su esposo.

Cuando los jugadores del popular videojuego en línea “Free Fire” se enfrentan con el avatar de una guerrera vestida de kimono y mascarilla de colmillos, pocos imaginan que en realidad se trata de una carismática octogenaria.

La “abuela gamer” del Free Fire

María Elena Arévalo, de 81 años, vive en el pueblo de Llay-llay, en la región de Valparaíso, a 90 kilómetros de Santiago y es conocida como la “abuela gamer” del Free Fire.

Su incursión en el mundo gamer se dio tras la muerte de su esposo luego de 56 años de casados.

Por sugerencia de su nieto, adoptó la identidad de “Mami nena” en un juego virtual en el que decenas de millones de jugadores luchan por sobrevivir en una isla imaginaria.

“Cuando un día mi nieto empezó, ‘juguemos video Mami nena’, ¿cómo voy a jugar videos, si yo no sé, le decía yo, yo no sé eso, no sabía ni menear ese mouse, no sabía ni lo que era un mouse”, explicó al medio DW.

Toda una celebridad en redes sociales

La “abuela gamer” practicó hasta alcanzar en la Liga el rango de heroico, el segundo nivel más competitivo del videojuego. Incluso llegó a tener más de 4 millones de seguidores en TikTok antes de que le robaran su cuenta y 700 mil suscriptores en YouTube.

Pese a todo, sigue jugando. María Elena ha encontrado así el pasatiempo perfecto para sobrellevar la soledad.

Según un estudio de la Universidad Católica de Chile, cerca de un 42% de chilenos mayores de 80 años afirma sentirse solo un riesgo para la salud mental.