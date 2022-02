Street Fighter 6 será el nuevo videojuego de la franquicia lanzada en agosto de 1987, “Street Fighter”.

Capcom, compañía que ha desarrollado toda la saga, anunció de manera oficial el nuevo título el pasado domingo con un teaser tráiler.

Este 2022 la serie de videojuegos cumple 35 años desde su lanzamiento, y en el adelanto del tráiler se puede ver a los personajes Ryu y Luke que se alistan para un enfrentamiento.

Por otra parte, Street Fighter 5, es el último videojuego de la saga disponible en el mercado, el cual salió a la venta el 16 de febrero de 2016, por lo que luego de 6 años Capcom dio a conocer un nuevo título.

Sin embargo, ni en el tráiler ni en su sitio web oficial hay una fecha de lanzamiento para Street Fighter 6, aunque en esta última se detalla que habrá más información al respecto a mediados de año.

A su vez Capcom también anunció el “Capcom Fighting Collection”, que será una recopilación de 10 juegos de pelea clásicos de la compañía, entre ellos estará la saga completa de Darkstalkers.

Exactamente los 10 títulos son:

– Darkstalkers: The Night Warriors

– Night Warriors: Darkstalkers’ Revenge

– Vampire Savior: The Lord of Vampire

– Vampire Hunter 2: Darkstalkers’ Revenge (primer lanzamiento oficial en Norteamérica)

– Vampire Savior 2: The Lord of Vampire (primer lanzamiento oficial en Norteamérica)

– Rojo Earth (primer lanzamiento fuera de las salas arcade)

– Cyberbots: Fullmetal Madness

– Super Gem Fighter Mini Mix

– Super Puzzle Fighter II Turbo

– Hyper Street Fighter II