Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

OpenAI, la compañía detrás de ChatGPT, ha presentado una demanda contra el chileno Mauricio Bustos por su proyecto FlowGPT, el cual causó revuelo al replicar la voz y estilo de Bad Bunny para crear una nueva canción. Aunque el cantante llegó a especular sobre posibles acciones legales, hasta la fecha no se han materializado. La disputa legal no está relacionada con el uso de la tecnología, sino con el nombre, ya que OpenAI reclama que la sigla \'GPT\' les pertenece. FlowGPT defiende que la sigla en su proyecto significa \'Generador Preentrenado de Temazos\' y que no ha podido ser registrada en Estados Unidos al ser una sigla universal computacional. Este caso se suma a otras situaciones similares como Miel Gibson, Superpan, Pedro Piscal y Star Wash.