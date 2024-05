OpenAI presenta ChatGPT-4o, su nuevo modelo gratuito que incluso conversa por voz

La empresa de Inteligencia Artificial (IA) OpenAI presentó este lunes ChatGPT-4o (con la “o” significando “omni”), la nueva versión gratuita, más rápida y con capacidades mejoradas de su popular ‘chatbot’.

La jefa tecnológica Mira Murati, en una sesión abierta y retransmitida por internet, dijo que esta versión “mejora sus capacidades en texto, visión y audio”, y que supone un “gran paso adelante” en su facilidad de uso.

Según asegura la compañía, GPT-4o “acepta como entrada cualquier combinación de texto, audio e imagen y genera cualquier combinación de salidas de texto, audio e imagen. Puede responder a entradas de audio en tan solo 232 milisegundos, con una media de 320 milisegundos, lo que es similar al tiempo de respuesta humano en una conversación”.

