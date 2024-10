Hace pocos días, Meta presentó sus primeros lentes de realidad aumentada (RA), su producto “más avanzado y sofisticado” a la fecha, según explicó la compañía matriz de las redes sociales como Facebook, Instagram y WhatsApp.

Fue hace 5 años cuando la empresa de Mark Zuckerberg anunció que estaba en ello, y tras lanzar modelos de realidad virtual (VR) y gafas inteligentes, finalmente presentó la que sería su más grande apuesta de los últimos tiempos: Orion.

“Creemos que son las gafas de RA más avanzadas jamás fabricadas“, señalaron. Meta asegura que este dispositivo sería el más desafiante desde la creación de los teléfonos inteligentes (smartphones), y de hecho, podría ser una propuesta para reemplazarlos.

La tecnología de Orion, o “informática orientada al ser humano”, como la llamaron, no es completamente nueva, pero sí se integraron ideas que antes no se habían puesto en la práctica.

Por ejemplo, a diferencia de los Apple Vision Pro, que fueron las más novedosas hasta ahora, estos lentes son mucho más pequeños y compactos. Además, no requieren de cables y son transparentes. Es como usar unas gafas convencionales, pero potenciadas por la IA y otros factores.

Para hacer los lentes de RA más accesibles, Meta rompió la barrera de la experiencia inmersiva y cambió su pantalla oscura para que los usuarios pudieran estar presentes y al mismo tiempo usarlas. Pero no era fácil conseguir total transparencia y a la vez una pantalla holográfica.

“Chocábamos con las leyes de la física y teníamos que curvar los haces de luz de formas que no son naturales, y teníamos que hacerlo con una potencia medida en milivatios”, explicaron.

Para solucionarlo reemplazaron el vidrio por carburo de silicio, un material muy ligero con la estructura del diamante, pero que “no produce artefactos ópticos ni luz parásita y tiene un alto índice de refracción, todas ellas propiedades ópticas fundamentales para un gran campo de visión”, puntualiza Meta.

Sobre su tamaño compacto, señalan que “han sido necesarias docenas de innovaciones para conseguir un diseño industrial con un formato de gafas contemporáneo que resulte cómodo de llevar a diario. Orion es una hazaña de miniaturización: los componentes están empaquetados en una fracción de milímetro. Y hemos conseguido incrustar siete cámaras y sensores diminutos en los bordes de la montura”.

Por otro lado, los lentes cuentan con una pulsera EMG, para interactuar con ellos. Responden a la voz y a los movimientos de los ojos, pero también se pueden utilizar gestos de las manos mientras se lleve la pulsera, que incluso reconoce los movimientos musculares más pequeños.

Asimismo, Meta desarrolló un dispositivo llamado Wireless Compute Puck, que funciona como unidad de procesamiento inalámbrica, así también se ahorraron el calentamiento de las gafas, ya que todo el trabajo se concentra en otra parte, que debe llevarse consigo al momento de usar los lentes. Pero al ser pequeño, no resulta incómodo.

“Elimina parte de la carga de las gafas, lo que permite una mayor duración de la batería y un mejor factor de forma con baja latencia. (…)Tiene dos procesadores, uno de ellos diseñado a medida en Meta, y proporciona la potencia de cálculo necesaria para el renderizado de gráficos de baja latencia, la IA y la percepción artificial adicional”, señala Meta.

Los lentes Orion además traen integrado al asistente Meta AI, que utiliza el modelo Llama (Large Language Model Meta) de aprendizaje y puede interactuar con los usuarios. Los lentes por ahora son un prototipo que utilizarán empleados de Meta y un grupo externo selecto de usuarios. Pero se lanzarán al mercado en los próximos años.

De acuerdo con Meta, Orion llega para hacer más fácil el trabajo a los usuarios y busca “romper los límites” de una pantalla de smartphone, pero la duda es ¿se adecuarán los usuarios a un dispositivo como este?

Martie-Louise Verreynne, profesora de innovación y académica de la Universidad de Queensland, en Australia, analizó el dispositivo en un artículo de The Conversation. Allí, dijo que para sustituir a los teléfonos, Meta todavía tiene algunos desafíos.

Sin embargo, no es nada que no haya ocurrido antes, plantea Verreynne. “Estos factores no son distintos a los que vimos en la década de 2000, cuando los teléfonos inteligentes ganaron aceptación“.

“Al igual que entonces, hay usuarios pioneros que verán más beneficios que riesgos en la adopción de gafas de realidad aumentada, lo que creará un nicho de mercado que se expandirá gradualmente. De manera similar a lo que hizo Apple con el iPhone, Meta tendrá que construir una plataforma digital y un ecosistema alrededor de Orion”, concluyó.

Here’s a sneak peek at Meta’s new small form glasses, called Orion. They’re fully standalone and feature eye, hand, and even neural tracking. Can’t wait to try these! pic.twitter.com/gIN2NOllMW

— Nathie (@NathieVR) September 25, 2024