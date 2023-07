El sismo de 6.6 que tuvo su epicentro a 52 kilómetros al noreste de Lonquimay, en la región de La Araucanía, provocó alarma a la población debido a lo fuerte que se sintió en algunas partes.

Si no te gusta que los movimientos telúricos te tomen de improviso, puedes descargar la aplicación desarrollada por Google, que se encuentra operativa en los celulares Android.

Asimismo esta tecnología avanzó tanto, que puede avisar momentos antes que comience el temblor.

Durante el evento telúrico, explica el sitio web del buscador, el “sistema ShakeAlert manda a continuación una señal al sistema de alertas de terremotos de Android”.

“Si el teléfono detecta algo que considere que puede ser un terremoto, envía una señal a nuestro servidor de detección de terremotos junto con la ubicación aproximada en la que se produjo el temblor”, es decir, cada dispositivo Android funciona como minisismógrafos.

¿Cómo funciona la app de alerta de Google?

Android tiene dos tipos de notificaciones diseñados para alertar a los usuarios de un terremoto.

Eso sí, ambos tipos de alertas se envían solo en caso de terremotos que su magnitud sea de 4,5 o superior.

No obstante, las alertas de sismos no están disponibles en todas las regiones. Además, no se puede detectar todos los sismos.

De este modo, es posible que las estimaciones de la intensidad de los sismos no sean precisos.

Cómo activar la alerta de sismos de Google

-Abre la aplicación de configuración del celular. -A continuación debes presionar el botón de “Seguridad y emergencia” y después activar las “Alertas de sismos” o “Alertas de terremotos”, dependiendo del modelo de celular Android.

Finalmente, si no tienes Android, puedes revisar los terremotos detectados que se pueden ver en la Búsqueda de Google. Igualmente, solo debes buscar “terremoto cerca de mí” y hallarás la información respectiva sobre las últimas noticias de los temblores cerca de tu localización.