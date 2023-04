Este jueves se informó la caída de Microsoft 365 y su centro de administración de la herramienta Teams. Fue la misma compañía que informó las fallas a través de Twitter, y aunque fue a horas de la mañana que comenzaron los problemas, se mantienen las intermitencias.

“Estamos investigando problemas de acceso con las aplicaciones en línea de Microsoft 365 y el centro de administración de Teams“, señalaron cerca de las 10:00 AM. “Actualmente, estamos investigando errores dentro de la infraestructura de almacenamiento en caché”, apuntaron después.

El servicio en cuestión presentó fallas en las aplicaciones en línea de Microsoft, como Outlook y el servicio para reuniones online Microsoft Teams.

Algunas horas después, la compañía informó que los problemas podrían estar relacionados con los mecanismos de CPU y API, que tienen que ver con el procesamiento virtual de datos.

“Estamos investigando la alta utilización de la CPU en los componentes que procesan las API de funciones de navegación de back-end”, informaron. Además, esta falla también estaría relacionada a una reciente actualización de la app.

“Revertimos una actualización de servicio reciente y comenzamos a agregar más rendimiento de procesamiento dentro del entorno afectado. Estamos monitoreando la telemetría para determinar si el servicio mejora después de estas acciones”, agregaron a horas de la tarde.

Al momento del cierre de esta nota el servicio continúa con intermitencias y usuarios se movilizaron a Twitter para reportar los problemas, alegando que debieron recurrir a Gmail, el servicio de Google, para continuar con sus tareas diarias.

We're investigating access issues with Microsoft 365 Online apps and the Teams admin center. Further information can be found under OO544150 within the Microsoft 365 admin center.

— Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) April 20, 2023