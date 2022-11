A menos de un mes desde que el multimillonario Elon Musk finalmente adquiriera Twitter, los usuarios de la red social ya entraron en “pánico” y comenzaron a migrar de la app, buscando un respaldo ante la incertidumbre.

Y es que esta semana y tras los despidos masivos generados por el magnate, algunos empleados de Twitter decidieron por su cuenta darse de baja de la app y al momento sus oficinas se encuentran cerradas temporalmente.

Así lo consignó Business Insider: “La empresa cerró sus sedes y prohibió la entrada a sus trabajadores la misma noche en la que Musk anunció despidos masivos. En un correo electrónico enviado entonces, Twitter aseguró que la medida se tomaba para garantizar la seguridad de cada empleado, así como los sistemas de Twitter y los datos de los usuarios”.

Ante ello, los usuarios han comenzado a especular que Twitter finalmente podría “acabarse”. Hashtags como #TwitterOFF, #CierraTwitter, #TwitterMigration y #ElonMusk se hicieron con las tendencias durante los últimos días, reviviendo incluso apps que habían pasado de moda como Tumblr y Fotolog.

El caos se desató paulatinamente desde que Elon Musk concretó la compra por 44 mil millones de dólares y a los pocos días despidió a altos cargos ejecutivos de la compañía.

Posteriormente, anunció un recorte del 50% de la “fuerza laboral” y exigió a los empleados que quedaron, un mayor rendimiento.

De hecho Musk, emitió un “ultimátum” a sus empleados, ofreciéndoles 2 opciones: comprometerse a trabajar largas jornadas y de forma extremadamente dura, o dejar la empresa con una indemnización de tres meses de sueldo.

Esto último provocó numerosas renuncias, que según informa BBC News, los ex trabajadores de Twitter manifestaron a través de la misma red social con el hashtag #LoveWhereYouWorked (#AmaTuLugarDeTrabajo), anunciando que se retiraban.

El mismo medio recogió un testimonio de uno de los trabajadores que renunció. “No quería trabajar para alguien que nos amenazó por correo electrónico varias veces diciendo que ‘solo los tuiteros excepcionales deberían trabajar aquí’ cuando ya trabajaba entre 60 y 70 horas semanales”, expresó.

Ante las dudas y especulaciones sobre un posible cierre de la red social Elon Musk no muestra preocupación. Incluso tuiteó: “La mejor gente se está quedando, así que no estoy nada preocupado”.

Además, enfatizó en que la “crisis” en Twitter ha aumentado los inicios de sesión en la app y la mantienen “más viva que nunca”.

Record numbers of users are logging in to see if Twitter is dead, ironically making it more alive than ever!

— Elon Musk (@elonmusk) November 18, 2022