Tras la compra de Twitter a manos de Elon Musk, la red social conocida por sus 280 caracteres ha estado en el ojo del huracán ante una avalancha de despidos y cambios en la dirección ejecutiva de la empresa. Esto ha generado bastante molestia en los usuarios de la plataforma, quienes dudan del futuro de la comunidad.

Junto con varios cambios imprevistos y el despido de más de la mitad de los trabajadores esenciales de la empresa, Elon Musk se ha visto enfrentado a una gran crisis en menos de un mes de su llegada al puesto de CEO.

Tras estos cambios, muchos usuarios han dejado de utilizar la red social o simplemente desactivaron sus cuentas, ya que los ajustes que se están realizando afectan la experiencia y sus ganas de seguir utilizando Twitter.

Con su ingreso como Director Ejecutivo (CEO) de Twitter el 27 de octubre de este año, tras la compra de la empresa por 44.000 millones de dólares, Elon Musk comenzó a realizar cambios drásticos en la organización de la empresa, donde una de sus primeras decisiones fue despedir a más del 50% de los 7.500 empleados que hay en la empresa.

Esto generó una crisis dentro de la organización de la empresa y el desarrollo normal del trabajo, por lo que volvieron a llamar a los trabajadores despedidos para que retomaran sus puestos. Los motivos del llamado fueron tanto que la decisión fue un error o que se les reconoció como empleados esenciales para los cambios solicitados por el nuevo CEO.

Además, durante la madruga del 9 de noviembre, Musk envió a todos sus trabajadores un correo a las 2:39 ET (4:39 en Chile), donde declaró el fin del trabajo remoto a todo el staff, solicitando el regreso a las oficinas para trabajar por lo menos 40 horas a la semana.

Junto a lo anterior, los empleados notaron que los “días de descanso” implementados por el cofundador de Twitter, Jack Dorsey, habían sido removidos de sus calendarios según lo que comentaron personas familiarizadas con el asunto a Insider.

Otro cambio que generó molestia en los usuarios fue la inclusión de Twitter Blue, servicio de pago de la plataforma que permite tener una cuenta verificada pagando 8 dólares al mes. Al tener esta opción, muchas cuentas utilizaron esta nueva actualización de la plataforma, haciéndose pasar por importantes personalidades y twitteando contenido inadecuado en forma de parodia.

Frente a este nueva adición a la red social, Esther Crawford, directora de gestión de productos de Twitter, publicó en su cuenta que “Twitter Blue” todavía no está disponible, pero algunos usuarios tienen la opción de utilizar la herramienta ya que la están trabajando en tiempo real.

Okay twitter blue has been such a success I need to do a thread. Feel free to add to the 🧵on the great launch of this product pic.twitter.com/cx1bEFp9Yn

Con lo anterior, ante las verificaciones de cuentas fraudulentas, se aplicó el “check gris”, una nueva forma de demostrar la verificación de un perfil, acompañado de un signo ticket junto a la palabra “Oficial” bajo el nombre de usuario.

Esta marca ayudaría a los usuarios a identificar cuentas legitimas de figuras públicas, celebridades, medios de comunicación y otros usuarios de alto perfil. Según Crawford, esta verificación estaría disponible para su compra por Twitter Blue.

Frente a este cambio y las nuevas modificaciones realizadas por Musk en Twitter, varias celebridades y empresas han comenzado a alzar la voz en oposición, los que dan cabida a más desinformación, contenidos de odio y otras prácticas no controladas. Ante este escenario, importantes empresas como Volkswagen, General Motors y Pfizer han cortado la publicidad pagada en la plataforma.

La cantante Toni Braxton, decidió dejar de usar la red social debido a la “libertad de expresión” que llegó junto al ingreso de Musk en Twitter, generando discursos de odio contra diferentes comunidades. Otro rostro que se alejó fue la creadora de “Grey’s Anatomy”, Shonda Rhimes.

I'm shocked and appalled at some of the "free speech" I've seen on this platform since its acquisition. Hate speech under the veil of "free speech" is unacceptable; therefore I am choosing to stay off Twitter as it is no longer a safe space for myself, my sons and other POC.

— Toni Braxton (@tonibraxton) October 29, 2022