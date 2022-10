El empresario Elon Musk publicó este miércoles un video en el que se le ve entrar sonriente en la sede de Twitter con un lavamanos a cuestas, dando a entender que la compra de la red social llegó a buen puerto.

En su cuenta en esa plataforma, el multimillonario escribió “Entrando en la sede de Twitter, ¡asimílenlo!”, un mensaje que incluía la palabra “lavamanos” en inglés, a la que hacía referencia en clave de humor durante su entrada en el edificio.

Si bien, aún no se confirma si el magnate ya concretó el trámite por la compra de la red social, que finalmente lo hará dueño de Twitter, solo le quedan un par de días para aceptar o enfrentar otra demanda.

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7

— Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2022