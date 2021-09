Un hombre embarazado, un apretón de manos multirracial y una cara derritiéndose son algunos de los 37 nuevos emojis que pronto podrán utilizarse en los servicios de mensajería.

El Consorcio Unicode, una empresa sin ánimo de lucro que promueve el estándar unicode, ha finalizado Unicode 14.0, añadiendo un total de 838 nuevos caracteres al estándar, que dicta cómo se maneja el texto y otros caracteres escritos en la mayor parte del software mundial.

👏 Emoji 14: the latest emoji release which has 112 new emojis when all skin tone variations are taken into account

🔣 Unicode 14: today's Unicode release with 838 new code points (37 are for new emojis)

Otros emojis añadidos son dos manos formando un corazón, un nido de pájaros y una cara intentando contener las lágrimas.

“Dejando de lado las convenciones de nombres, los hombres pueden estar embarazados. Esto se aplica al mundo real (por ejemplo, los hombres trans) y a los universos de ficción (por ejemplo, Arnold Schwarzenegger en Junior y los materiales promocionales de Lil Nas X para su álbum “Montero”)”, según el blog Emojipedia.

“Las personas de cualquier género también pueden estar embarazadas. Ahora hay emojis para representarlo”, agrega la página.

This emoji 🤭 appears to laugh on most platforms, but is shown with open eyes by Apple + Facebook

A new character in Unicode 14.0 'Face with Open Eyes and Hand Over Mouth' will be used to allow both emotions to appear on the emoji keyboard, improving cross-platform compatibility pic.twitter.com/fUcjlST5JL

— Emojipedia (@Emojipedia) September 14, 2021