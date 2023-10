Para comprender el impacto en la vida de las personas que viajan o habitan regiones de gran altura geográfica, es necesario estudiar la fisiología humana, su adaptación, salud y enfermedad.

En este sentido, el Centro de Investigación en Fisiología y Medicina de Altura (Fimedalt) de la Universidad de Antofagasta, ejecuta tres investigaciones en esta área, las cuales, se espera, tengan un alto impacto a nivel nacional e internacional.

Estos tres proyectos, en función de la hipóxia de altura, tanto en áreas laborales como sociales y deportivas, tienen como objetivo principal incrementar la calidad de vida y bienestar de las personas que residen en altitud, tratando de contribuir a la creación de políticas públicas, mediante la formulación de estudios.

Al respecto, el doctor en Fisiología y director del centro de la UA, David Andrade, comentó que estos tres estudios se realizan en alianza con Minera Escondida y la Pontificia Universidad Católica, en conjunto con el Hospital Clínico de dicha institución.

El primer proyecto (Fondecyt de iniciación) se llama “Elucidating the potential role of peripheral chemoreceptors as metabolic sensors during exercise” y está enfocado en la determinación del cuerpo carotideo, principal órgano que detecta el O2 en el organismo y las moléculas que liberan las personas durante el ejercicio.

“Existe la posibilidad de que algunas personas que no responden bien a gran altitud pueden tener alteraciones tanto en la liberación de metabolitos como en la detección de estos, causando síntomas derivados al mal de altura, como, por ejemplo, deterioro de la capacidad física en gran altitud”, explicó el científico.

Detección de hipertensión y diabetes

En el segundo proyecto, que lleva por nombre “Cyber-physical systems for personalized healthcare: a data-driven approach for improved management of diabetes and hypertension”, la Universidad de Antofagasta es asociada y la Pontificia Universidad Católica es la patrocinante. Acá, los investigadores buscan crear un sistema ciber físico de alarma temprana para niños que padecen hipertensión o diabetes.

La idea fundamental es que los padres posean la capacidad de hacer intervenciones a través de una aplicación o software, que permita detectar la enfermedad con mayor facilidad.

“Queremos generar un sistema y aplicación en niños que viven en gran altitud. Nos propusimos evaluar estos casos, incluso, ya hicimos las primeras medicines en San Pedro de Atacama. Esperamos concretar una segunda visita y así obtener datos suficientes para crear este software con aplicación específica en gran altitud”, sostiene el doctor Andrade.

Cámara de Hipoxia Hipobárica

“El control autonómico como piedra angular asociada a la regulación de la capacidad física en condiciones de hipoxia-hipobárica: una mirada traslacional”, es el tercer proyecto financiado por Minera Escondida Ltda. y apunta a los aspectos inconscientes y autonómicos que lograrían contribuir a la capacidad del ejercicio en altura.

Sobre esta investigación, el fisiólogo afirmó que cuentan “con una cámara de hipoxia hipobárica única en el país, podemos tener hasta ocho personas dentro. Esta cámara puede alcanzar los 0 a 5.000 metros sobre el nivel del mar en nueve minutos, aquí podemos simular las condiciones de presión atmosférica que se observan en gran altitud”.

Redes para concretar proyectos de fisiología de altura

Para desarrollar estas investigaciones, la UA mantiene alianzas con la Pontificia Universidad Católica y la Universidad Andrés Bello. Además, se espera generar una colaboración con la Universidad Arturo Prat de Iquique, considerando que poseen un instituto especializado en Medicina de Altura.

Por otro lado, el Fimedalt de la Universidad de Antofagasta cuenta con cooperaciones internacionales con la Universidad de Laussane (Suiza) y la Universidad Pública de Navarra (España), institución actualmente tiene alumnos de doctorado realizando sus tesis de grado en la UA.