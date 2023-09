Un orbitador lunar de la NASA, fotografió los restos del fallido alunizaje ruso, cuya nave espacial se estrelló contra la superficie del satélite hace unas pocas semanas, cuando intentaba descender hacia el Polo Sur de la Luna.

Cabe recordar que el pasado 10 de agosto, Rusia lanzó su primera misión lunar después de casi 50 años, con la que buscaba ser el primer país en alunizar en el Polo Sur de este cuerpo celeste que orbita la Tierra.

Sin embargo, el 19 del mismo mes, mientras el módulo intentaba descender a la superficie de la Luna, se estrelló, dando por fallida la misión.

Ahora, la NASA acercó su nave espacial Reconnaissance Orbiter y obtuvo un vistazo de los restos del intento ruso, que dejaron además un nuevo agujero en la superficie del satélite.

“Un nuevo cráter en la superficie de la Luna que probablemente sea el lugar de impacto de la misión rusa Luna-25, que experimentó una anomalía que provocó que impactara”, escribió la agencia espacial estadounidense en un tuit.

NASA’s Lunar Reconnaissance Orbiter imaged a new crater on the Moon’s surface that is likely the impact site of Russia’s Luna 25 mission, which experienced an anomaly that caused it to impact the Moon on Aug. 19. https://t.co/PWS0zuI6WN pic.twitter.com/1XGpA5WRC5

— NASA Moon (@NASAMoon) September 1, 2023