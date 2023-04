Una nueva creación en la robótica está dando que hablar incluso antes de ser presentada oficialmente, se trata del perro robot ‘Dribblebot’, que fue creado por científicos del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT).

Este canino destaca por su habilidad para jugar a la pelota, aptitud que es difícil de lograr en estos dispositivos. De hecho, les tomó más de 4.000 simulaciones digitales que lograra tal hazaña y todavía falta por perfeccionar.

El robot fue presentado preliminarmente en el MIT y fueron los mismos desarrolladores quienes compartieron algunos videos de él en sus redes. Pero su exhibición oficial será en la Conferencia Internacional IEEE sobre Robótica y Automatización 2023 (ICRA) que se desarrollará en Londres entre el 29 de mayo y el 2 de junio.

Pulkit Agrawal, uno de sus creadores, señaló que este sería “un robot que puede driblar (esquivar a un jugador) una pelota de fútbol en diversos terrenos naturales. Ya sea nieve, hierba, pavimento o arena”.

Esta última característica es bastante destacable, puesto que todavía es difícil que los robots se desenvuelvan con facilidad en diferentes superficies, aunque este en particular cuenta con un sistema que le permite levantarse rápidamente en caso de caer.

Para que Dribblebot cumpliera estas habilidades, los desarrolladores del MIT primero probaron miles de simulaciones a partir de las que fueron integrando las diferentes dinámicas de patear o perseguir una pelota y como responder a ellas.

Asimismo, se espera que este tipo de robots en el futuro puedan entrenarse digitalmente para apoyar en otras labores de mayor relevancia relacionadas con accidentes o catástrofes.

“Si miras a tu alrededor hoy, la mayoría de los robots tienen ruedas. Pero imagine que hay un escenario de desastre, una inundación o un terremoto, y queremos que los robots ayuden a los humanos en el proceso de búsqueda y rescate”, apunta Pulkit Agrawal, profesor del MIT, según recoge Futuro 360.

