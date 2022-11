Fue exactamente el pasado 19 de noviembre cuando una bola de fuego atravesó los cielos de Estados Unidos y Canadá. Se trató de un mini asteroide que produjo una estela de luz verde y finalmente cayó en un lago.

El fenómeno corresponde a un meteorito de menor tamaño que aterrizó durante la noche en un lago de Ontario, en Canadá. De hecho algunos aficionados a la astronomía se encontraban al tanto de este impacto y lo esperaban con sus cámaras.

Así lo hizo Dereck Bowen, quien compartió una imagen del momento en su cuenta de Twitter. “Capturé el meteorito c8ff042 en Brantford, Ontario, Canadá con mi GoPro. Estuvo capturando tomas de 30 segundos toda la noche y obtuvo esta”, escribió.

I captured meteor #c8ff042 in Brantford,Ontario Canada at with my GoPro

It was capturing 30sec shots all night and got this shot pic.twitter.com/grTgtPQreU

— Dereck Bowen (@dereckbowen) November 19, 2022