La NASA está disparando rayos láser desde el espacio hacia los bosques de la Tierra. Su objetivo es poder caracterizar procesos importantes como el ciclo del agua y del carbono, entre otros aspectos de la biodiversidad del planeta.

La misión partió en 2018, con una colaboración entre la NASA y la Universidad de Maryland. Ahora, un satélite que se encuentra en la Estación Espacial Internacional (ISS) está enviando ‘pulsos de energía’ (con rayos láser) a la Tierra en un intervalo de 242 veces por segundo.

Estos rayos son enviados especialmente a las superficies de los bosques, y así es como este instrumento recopila los datos para generar “mediciones precisas de la altura del dosel forestal, la estructura vertical del dosel y la elevación de la superficie”, explica el sitio web de la misión.

What is GEDI?

The Global Ecosystem Dynamics Investigation (GEDI) project, launched in 2018, is a spaceborne Lidar mission with the objective of scanning the world’s forests in 3D. @GEDI_Knights @NASA https://t.co/A72WbpefV0 pic.twitter.com/9at8rAa6Lt

— MapScaping (@MapScaping) July 15, 2022