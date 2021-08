Así es, aunque suene raro e ilógico, consumir un medicamento destinado comúnmente a desparasitar animales de granja no es la mejor solución para protegernos del covid-19 según la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés).

La FDA realizó un llamado el pasado sábado a que las personas dejaran de automedicarse con las dosis de “ivermectina para ganados”, ya que estas no estaban comprobadas que fueran efectivas, ni menos aptas para el consumo humano, por su cantidad tan concentrada.

“No eres un caballo. ni una vaca. En serio, todos ustedes. deténganse”, advirtieron en Twitter.

You are not a horse. You are not a cow. Seriously, y'all. Stop it. https://t.co/TWb75xYEY4

— U.S. FDA (@US_FDA) August 21, 2021